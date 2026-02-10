Alarmantni izvještaj osječko-baranjske policije: Sve više maloljetnika čini kaznena djela

Tijekom 2025. godine u Osječko-baranjskoj županiji evidentiran je značajan porast kaznenih djela koja su počinili djeca i maloljetnici, od kojih se 20 posto odnosi na kaznena djela počinjena korištenjem interneta, izvijestila je u utorak osječko-baranjska policija.

Na konferenciji za novinare, u povodu obilježavanja Dana sigurnijeg interneta, voditeljica odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta Monika Zubčić kazala je da je 2025. zabilježeno 214 kaznenih djela počinjenih od strane djece i maloljetnika, što je porast od značajnih 30 posto, u odnosu na 2024. godinu.

Napominje da su to najčešće imovinski delikti i delikti nasilja, tjelesne ozljede i prijetnje, ali i da se 20 posto ovih kaznenih djela, odnosi na nedjela počinjena korištenjem interneta te da je zabrinjavajuće to što su polovicu tih kaznenih djela počinili djeca i maloljetnici, na štetu druge djece.

Smatra kako se djeca i maloljetnici danas koriste internetom u većoj mjeri nego ostale kategorije stanovništva, a da roditelji često ne prate takve radnje svoje djece te ih nedovoljno nadziru ili razgovaraju s njima o opasnostima i rizicima na internetu. Stoga su vrlo bitne preventivne akcije jer svi skupa moramo podizati svijest o razmjerima ovih problema i učiniti sve što možemo kako bi internet bio sigurnije mjesto, dodala je Zubčić.

Voditelj poslova prevencije Robert Škorvaga izvijestio je da će se osječko-baranjska policija uključiti u novi projekt MUP-a "Sigurni Online", koji pokriva dva aspekta sigurnosti djece na internetu, prevenciju nasilja te bilo kakve vrste seksualnog iskorištavanja ili zlostavljanja.

Projekt će se provoditi isključivo u osnovnim školama u dva edukativna modula, jedan za djecu 3. i 4. razreda, a drugi za djecu 5. i 6. razreda osnovnih škola. Tijekom projekta djeci će se objasniti na koji način mogu upasti u probleme kroz moguću zlouporabu podataka, govor mržnje, prijetnje ili seksualno iskorištavanje, dodao je Škorvaga.

Kroz projekt će se promovirati i dvije aplikacije. Jedna od njih je "Red Button", koja služi za prijavu nasilja među djecom i mladima te slučajeva seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece, a tijekom 2025. godine zabilježeno je 500-tinjak prijava, pojašnjavaju u osječko-baranjskoj PU.

Novost u ovom projektu je aplikacija "Help4You", koja omogućava da svako dijete i mlada osoba, ovisno o problemu koje ima može dobiti informaciju gdje potražiti pomoć. Ova aplikacija je anonimna i omogućava povratnu informaciju o institucijama ili organizacijama od kojih se može dobiti pomoć, istaknuo je Škorvaga.