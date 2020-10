Policajac ubio ženu: 'Dolazio joj je i na posao, bio je ljubomoran, govorila mu je da će ga ostaviti'

Svršeno je, napisao je T. K. (43) u SMS-u nakon što je ubio suprugu N. K. (37) i prije nego što je presudio sebi.

<p>Kad je policija u srijedu oko 20.30 sati došla u Ulicu Orešje, gdje im stanuje kolega, morali su razvaliti vrata kako bi ušli u stan šesteročlane obitelji. Za ženu je već bilo prekasno, no muškarac je još davao znakove života. Preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: Detalji ubojstva u Zagrebu</strong></p><p>Kako bi pokušao onemogućiti ulazak u stan, neslužbeno doznajemo, ubojica je slomio ključ u bravi s unutarnje strane. Policijski očevid u stanu trajao je do kasno u noć, a policajci su ostale stanare zamolili da ostanu u svojim stanovima i ne izlaze na ulicu. I dan nakon krvavog zločina susjedi su u šoku i tek malobrojni pristaju razgovarati o tome.</p><p>- Čulo se kao neko lupanje, nisam odmah uopće povezao da bi to bili pucnji, a zatim se čuo još jedan pucanj. Od susjede koja živi u toj zgradi čuo sam da je on spominjao rastavu, odnosno da je vikao nešto u stilu: ‘Ne dam ti rastavu!’. Ukupno je bilo pet-šest hitaca - kazao je susjed, još pod dojmom stravičnog događaja.</p><p>Kao i mnogi iz ulice, nakon svega nije mogao oka sklopiti. Iza supružnika je ostalo četvero djece, četiri djevojčice od predškolske do srednjoškolske dobi, koje je privremeno zbrinula rođakinja. Iz zagrebačke policije tek su šturo potvrdili da je riječ o ubojstvu i samoubojstvu.</p><p>- U stanu, nakon verbalnog sukoba supružnika, 43-godišnjak je vatrenim oružjem usmrtio 37-godišnjakinju, a potom počinio samoubojstvo. Očevid je uz stručnu pomoć Ekipe za očevide obavio zamjenik županijskog državnog odvjetnika. Tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb - kratko su izvijestili u četvrtak iz PU zagrebačke.</p><p>Nastavljaju s kriminalističkim istraživanjem kako bi utvrdili motiv i druge okolnosti, a zatraženo je i vještačenje vatrenog oružja nađenog na mjestu događaja.</p><p>- Otkud mu pištolj? Pričala mi je da su ga nedavno degradirali i oduzeli mu službeno oružje. Navodno je dolazio u sukob s okolinom i kolegama na poslu - kaže nam poznanik obitelji. Otkriva nam i da je muškarac bio bolesno ljubomoran te da njegova žena to više nije mogla ni željela podnositi.</p><p>- Taj dan mu je rekla da ide, da to više ne može trpjeti. On je otišao k roditeljima, no onda se vratio kući i tad je nastala svađa. Navodno je prije toga prijetio da će ih sve pobiti - govori naš sugovornik dobro upućen u obiteljske prilike. Priča nam da se žena trudila oko supruga kao da joj je peto dijete.</p><p>- Ugađala mu je, sve se vrtjelo oko njega. On je morao biti u top formi, ići na trčanje, tenis, stolni tenis, imati proteine... S druge strane, nikad nije cijenio što je radila za njega. Znala ga je, primjerice, nazvati da dođe po nju s posla jer pada kiša, a on bi rekao da ne može jer gleda utakmicu. Onda bi zvala dalje i tražila tko može doći po nju. Radila je dva posla da djeci ništa ne bi nedostajalo i evo kako joj je vratio - priča naš sugovornik. Naime, žena je radila u trgovini, a ujutro je čistila kafić. I drugi poznanici govore nam da je ubojica uhodio svoju ženu i stalno je provjeravao.</p><p>- Došao bi joj na radno mjesto i sjedio tamo po dva-tri sata. Ako bi otišla kod prijateljice, zvao bi je deset puta i ispitivao gdje je, s kim, što radi... Već ga je mislila prijaviti i policiji i centru za socijalnu skrb, ali on bi stao moliti da ima kredit za stan, da će izgubiti posao, obećao bi da to više neće raditi i da će biti bolji, a ona bi mu pružila još jednu priliku - kaže nam druga poznanica.</p><p>- Oduvijek je bio malo čudak. Recimo, dijete im slavi rođendan, cijela obitelj dođe na ručak, družiti se, a on je na Jarunu, vozi bicikl. Njemu je samo bilo važno da ima skuhano, oprano i opeglano, a sve drugo je bilo manje važno. Smatrao je da u obitelji uvijek njegova mora biti posljednja. Znao je reći: ‘Iznad mene je samo Bog’. Deklarirao se kao veliki vjernik, a evo što je učinio - priča naša sugovornica. Od ženine obitelji čula je da ih neće zajedno pokopati.</p><p>Da je ubojica bio sportski tip, potvrdili su i susjedi iz ulice.</p><p>- Često smo ga znali vidjeti kako trči ili vozi bicikl. Držao je do toga da bude u top formi. Djelovali su kao sasvim normalna obitelj, nedjeljom su išli u crkvu na misu. Nikad prije nismo čuli da se svađaju niti vidjeli da bi im policija dolazila.</p><p>U Ulicu Orešje doselili su se prije nekih 11 godina. Bili su među prvima koji su se uselili u novu zgradu.</p><p>- Bio je to baš početak krize, 2009. Cijene stanova drastično su pale, a u toj zgradi su se kretale po 1400-1500 eura za kvadrat - kaže nam stariji susjed. Iako su mu djelovali kao skladna obitelj, kaže da nitko ne može znati što se događa između nečija četiri zida.</p><p>- Veliko je zlo imati oružje u kući. Što će pištolj u kući? Posvađaš se s nekim, ovako se samo porječkate, galamite, a kad je tu vatreno oružje, evo kako to završi - govori susjed. Muškarac mu je djelovao normalno, uvijek bi pristojno pozdravio u prolazu, no nisu se družili niti su previše komunicirali zbog razlike u godinama.</p>