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Policajca s područja Varaždina zbog nasilja udaljili iz službe

Piše HINA,
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Policajca s područja Varaždina zbog nasilja udaljili iz službe
Foto: PU zagrebačka
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Iz varaždinske policije u petak su priopćili da se događaj zbio 6. srpnja, oko 16 sati, u Donjem Knegincu, tijekom primjene policijskih ovlasti

Policajac iz Policijske uprave varaždinske osumnjičen da je tijekom postupanja prema građaninu u Donjem Knegincu počinio kazneno djelo nasilničkog ponašanja, uz kaznenu je prijavu predan pritvorskom nadzorniku i privremeno udaljen iz službe. 

Iz varaždinske policije u petak su priopćili da se događaj zbio 6. srpnja, oko 16 sati, u Donjem Knegincu, tijekom primjene policijskih ovlasti.

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Po završetku kriminalističkog istraživanja, protiv policajca je podnesena kaznena prijava te je predan pritvorskom nadzorniku.

Rješenjem načelnika Policijske uprave varaždinske, policijski je službenik privremeno udaljen iz službe, a protiv njega će biti podnesen i zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.

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