Policajci iz opožarenog splitskog zatvora: 'Ne znamo čiji su uvjeti gori, naši ili oni od zatvorenika'

Splitski zatvor Bilice gotovo je postao poprište velike tragedije. Požar koji je u ponedjeljak navečer izbio u jednoj ćeliji s deset zatvorenika otkrio je ne samo kaotične uvjete unutar zidina kaznionice, već i duboko zanemarivanje zatvorskog sustava, upozoravaju sindikati i izvori iz samog zatvora.

Kako je potvrđeno iz splitskog KBC-a, pet osoba se i dalje nalazi na intenzivnom liječenju zbog teških opeklina i ozljeda dišnog sustava.

- Riječ je o ozljedama nastalima zbog otvorenog plamena, uglavnom dišnoga puta, ali i drugih dijelova tijela - rekao je dr. Toni Kljaković Gašpić, predstojnik Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

Među ozlijeđenima je i jedan pravosudni policajac.

Prema neslužbenim informacijama, uzrok požara bio je zapaljeni madrac, a doznaje se da su ga zatvorenici pokušali spaliti kako bi se riješili stjenica koje su, kako tvrde, već neko vrijeme nemilosrdno napadale. Situacija je, međutim, izmakla kontroli.

- Oni su molili da se madrac izbaci jer su znali da su u njemu stjenice, ali nitko im nije udovoljio. Vjerojatno nisu ni bili svjesni što rade kad su ga zapalili. Planulo je u stotinki sekunde - tvrdi izvor blizak upravi zatvora, koji želi ostati anoniman.

Priča dobiva dodatnu težinu kad se uzme u obzir identitet jednog od aktera - Ante Vučak zvani Australac, zloglasni član kriminalnog miljea i osoba s dugim dosjeom nasilja. Upravo on, neslužbeno saznajemo, stoji iza paljenje madraca koje je dovelo do nesreće. U optužnici protiv Vučka stoji kako je od studenoga 2022. do kolovoza 2023. od odvjetnika u tri navrata iznudio 15 tisuća eura. Policiji je sve prijavljeno tek nakon što je Vučak od odvjetnika tražio još 10 tisuća eura u rujnu 2023. u kafiću u Splitu.

Splitska policija i Ministarstvo pravosuđa potvrdili su da su zatvorski službenici uočili dim ispred ćelije na trećem odjelu i odmah reagirali.

- Vatra je brzo ugašena, a svim zatvorenicima pružena je prva pomoć - stoji u službenom priopćenju.

Ipak, neslužbene informacije govore da je reakcija mogla biti i brža, no zbog manjka osoblja i sigurnosnih protokola policajci nisu smjeli odmah intervenirati.

- Morate znati, kad se dogodi požar, ne zna se je li on izazvan da bi se izazvala talačka situacija. A ako nemate dovoljno pravosudnih policajaca, morate čekati pojačanje - objašnjava Jelenko Krešo iz Sindikata pravosudne policije Hrvatske.

On ističe da su ovakve situacije posljedica dugogodišnjeg zanemarivanja zatvorskog sustava.

- Ministar Habijan ima volju i radi, ali ne možete za godinu dana popraviti ono što se nije ulagalo desetljećima. Nedostaje nam oko 150 pravosudnih policajaca. Imate podatke iz Remetinca, 1995. bilo je 450 zatvorenika i 250 službenika, danas ih je tisuću, a službenika 235. I to su podaci s mogućom pogreškom od deset posto. To sve govori - kaže Krešo.

- Pravilnik je vrlo jasan, svjestan sam izazova mnogo osoba lišenih slobode u zatvorskom sustavu koji ima 3952 mjesta, a u samom sustavu se nalazi 800 osoba više od tog kapaciteta. Nužna je izgradnja novih kapaciteta, zato smo krenuli odmah s jednim postupkom koji sigurno nije lak. Odlučili smo se na modularni sustav jer je puno kraći nego klasična gradnja - istaknuo je ministar Habijan u Splitu.

Istaknuo je i kako u sustavu ima 20 posto osoba koje su stranci, a povezani su s migrantima.

- Svjesni tih izazova, tim i ja smo krenuli u rješavanje tih problema. Što se tiče zapaljivih stvari, to je propisano pravilnikom. Što se tiče upaljača, to je nešto što osobe mogu imati. Kad je riječ o tužbama, svjestan sam i tih izazova, postoje brojne tužbe, i ako gledamo naknadu štete, to je oko 2,2 milijuna eura - rekao je ministar Habijan.

Dodao je i kako je bio upoznat s problemom stjenica.

- To je problem koji dulje traje. Što se tiče Splita i mjera koje su poduzete, ako gledamo 2024., 285 novih madraca je nabavljeno, a bili su tu i Nastavni zavod za javno zdravstvo i privatne tvrtke. Napravljeno je sve što se napraviti može - zaključio je ministar.

Podaci iz Izvješća pučke pravobraniteljice dodatno pojačavaju sumornu sliku. U zatvorskom sustavu lani je boravilo više od 16.800 osoba - čak 2370 više nego godinu prije. Sustav je popunjen 125 posto, a u nekim zatvorima i znatno više. Zadar 211 posto, Karlovac 205, Varaždin 195. Prema podacima iz 2023., u zatvorskom sustavu boravila je 331 osoba s invaliditetom, odnosno 2,3 posto. Riječ je o osobama s oštećenjima vida, sluha, intelektualnim teškoćama, pokretljivima uz pomoć kolica ili ortopedskih pomagala te osobama s višestrukim invaliditetom.

U ćelijama od 19 kvadrata boravi devet zatvorenika na jedan sanitarni čvor. Hranu jedu u istom prostoru gdje je WC, često bez pregrade. Zatvorenici su zatvoreni 22 sata dnevno, bez rekreativnog sadržaja.

- Između nas i zatvorenika teško je reći tko je u goroj situaciji. Mi smo bukirani iznad svih kapaciteta, a vodovodne instalacije ne funkcioniraju. Evo, kad je trebao šmrk, nismo ga mogli ni priključiti - trebalo je troje ljudi da ga drži! Bila je neka obnova šetnice, novci su potrošeni, ali ništa nije bolje - kaže osoba bliska upravi.

Poseban problem su i liječničke usluge.

- Zatvorenici se žale da ne mogu do doktora, a doktorica je na specijalizaciji. Ima zamjenu, ali to nije dovoljno - kaže nam sugovornik iz zatvora.

Prosječna plaća pravosudnog policajca koji radi u redovnoj smjeni s 30 godina staža kreće se od 1300 do 1400 eura. Uz prekovremene, može se popeti na 1800 eura. No s obzirom na težinu posla, to je - premalo.

- Međuljudski odnosi su nikakvi. I među kolegama i s upravom. Ljudi su nezadovoljni. Uvjeti su nikad gori, a plaća nikad manja - poručuje izvor iz splitskog zatvora.

Već su upozoravali na stjenice

Veliki problem su male plaće pravosudnih policajaca diljem Hrvatske.

Iz Sindikata pravosudnih policajaca kažu nam kako je veliki problem u plaćama. Tako pravosudni policajac koji radi od ponedjeljka do petka samo prvu smjenu, ima 30 godina radnog staža, bez prekovremenih, ima plaću koja se kreće od 1300 do 1400 eura.

Jesu li zatvorenici i prije upozoravali na stjenice u splitskom zatvoru?

Zatvorenici su, kaže nam izvor blizak Upravi splitskog zatvora, i ranije upozoravali na problem sa stjenicama. Madrac nije promijenjen, pa su ga zatvorenici odlučili zapaliti.

Kakva je stanje u splitskim Bilicama?

Resorni ministar Habijan rekao je kako je za splitski zatvor tijekom 2024. i 2025. godine nabavljeno 285 novih madraca. Izvor iz zatvora upozorava na nedostatak zdravstvene skrbi, ali i problem sa sustavom odvodnje.

Što je s ozlijeđenim zatvorenicima?

U splitskom KBC-u provode se sve mjere intenzivnog liječenja pet životno ugroženih zatvorenika koji su stradali u požaru sinoć u splitskom zatvoru Bilice, izjavio je u utorak dr. Toni Kljaković Gašpić, predstojnik Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje KBC-a. Podsjetio je da je deset bolesnika iz zatvora Bilice zaprimljeno u KBC u ponedjeljak navečer.

Tko je Ante Vučak Australac?

Anto Vučak je član zločinačke organizacije Željka Rajića. U optužnici stoji kako je Vučak od studenoga 2022. do kolovoza 2023. od odvjetnika u tri navrata iznudio 15 tisuća eura. Policiji je sve prijavljeno tek nakon što je Vučak od odvjetnika tražio još 10 tisuća eura u rujnu 2023. u kafiću u Splitu. Vučak je tad odvjetniku odvalio dvije pljuske te mu zaprijetio da će dobiti po nosu ako mu ne da novac, navodi se u optužnici. Protiv Vučka se vodi i sudski postupak za teška kaznena djela počinjena u sklopu Rajićeve zločinačke organizacije. Vučak je u tom postupku bio maksimalno vrijeme u pritvoru te je pušten na slobodu. Optužbe za iznuđivanje odvjetnika odnose se na razdoblje nakon što je izašao na slobodu. Optuženikovi odvjetnici Boris Majić i Doris Košta kažu da njihov klijent boluje od kroničnih bolesti te da bi daljnji boravak u zatvoru doveo do pogoršanja stanja.