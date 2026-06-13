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SHOW U PERUU

Policajci se maskirali u maskote Mundijala i uhvatili dilera

Piše Filip Sulimanec,
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Policajci se maskirali u maskote Mundijala i uhvatili dilera

U prethodnim operacijama, peruanska policija prerušavala se u druge fiktivne filmske likove kao što su Grinch, Freddy Krueger, Deadpool i Wolverine, pa čak i u Djeda Božićnjaka

Dva peruanska policajca prerušena u maskote Svjetskog prvenstva, Clutcha i Maplea, pomogla su u uhićenju osumnjičenog trgovca drogom u Limi.

Pukovnik Carlos Alcántara, šef Zelene eskadrile, postrojbe koja se bori protiv općeg kriminala, izjavio je da su uhvatili 48-godišnjeg Carlosa Cabreru uz pomoć dvojice tajnih agenata u četvrtak, tijekom uvodne utakmice Svjetskog prvenstva između Meksika i Južne Afrike.

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Prerušeni u maskote uhvatili dilere VIDEO
Prerušeni u maskote uhvatili dilere | Video: 24sata/Reuters

„Zahvaljujući obavještajnom radu, shvatili smo da je ta osoba strastveni nogometni navijač i da ga je zahvatila groznica Svjetskog prvenstva“, rekao je Alcántara. „Stoga smo odlučili prerušiti osoblje u maskote Svjetskog prvenstva kako bismo mu mogli prići bez izazivanja sumnje i uhititi ga.“

Policajci u kostimima maskota upotrijebili su metalni malj kako bi razbili vrata i ušli s kolegama.

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Za Svjetsko prvenstvo, Clutch je bjeloglavi orao koji predstavlja Sjedinjene Američke Države, dok je Maple los koji predstavlja Kanadu. Meksiko simbolizira jaguar po imenu Zayu. Policija je priopćila da su tijekom operacije pronađena 2524 paketića kokainske baze i pištolj. U Peruu se preprodaja u manjim količinama droge kažnjava kaznom od tri do sedam godina zatvora kada se kod osobe pronađe od pet do 50 grama kokainske baze.

U prethodnim operacijama, peruanska policija prerušavala se u druge fiktivne filmske likove kao što su Grinch, Freddy Krueger, Deadpool i Wolverine, pa čak i u Djeda Božićnjaka, kako bi prišla onima koje namjerava uhititi bez izazivanja sumnje.

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