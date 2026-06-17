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SA SLUŽBENIM AUTOM

Policajka skrivila sudar kod Jaske, više je ozlijeđenih

Piše Ivan Štengl,
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Policajka skrivila sudar kod Jaske, više je ozlijeđenih
Foto: PU koprivničko-križevačka

S ciljem utvrđivanja eventualne disciplinske odgovornosti policijske službenice poduzet će se odgovarajuće mjere, poručili su iz policije

Policija je objavila detalje prometne nesreće na području Jastrebarskog u kojoj je policajka službenim vozilom udarila drugi automobil na raskrižju.

- Policajka se kretala se kolnikom državne ceste D1, ulicom Novaki Petrovinski u smjeru jugozapada. Dolaskom do raskrižja s prilaznim kolnikom kućnog broja 7 ulice Novaki Petrovinski, skretala je ulijevo u smjeru juga - navodi policija.

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Tom prilikom nije propustila sva vozila na cesti na koju se uključivala te je prednjim dijelom automobila udarila u vozilo 22-godišnjakinje.

- U prometnoj nesreći lakše su ozlijeđene policijska službenica koja je upravljala vozilom kao i policijska službenica, putnica u navedenom vozilu, a liječnička pomoć pružena im je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. U prometnoj nesreći također su lakše ozlijeđene 22-godišnja vozačica osobnog automobila kao i 58-godišnja putnica iz tog vozila, a liječnička pomoć pružena im je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

- S ciljem utvrđivanja eventualne disciplinske odgovornosti policijske službenice poduzet će se odgovarajuće mjere - navodi policija. 

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