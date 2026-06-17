S ciljem utvrđivanja eventualne disciplinske odgovornosti policijske službenice poduzet će se odgovarajuće mjere, poručili su iz policije
Policajka skrivila sudar kod Jaske, više je ozlijeđenih
Policija je objavila detalje prometne nesreće na području Jastrebarskog u kojoj je policajka službenim vozilom udarila drugi automobil na raskrižju.
- Policajka se kretala se kolnikom državne ceste D1, ulicom Novaki Petrovinski u smjeru jugozapada. Dolaskom do raskrižja s prilaznim kolnikom kućnog broja 7 ulice Novaki Petrovinski, skretala je ulijevo u smjeru juga - navodi policija.
Tom prilikom nije propustila sva vozila na cesti na koju se uključivala te je prednjim dijelom automobila udarila u vozilo 22-godišnjakinje.
- U prometnoj nesreći lakše su ozlijeđene policijska službenica koja je upravljala vozilom kao i policijska službenica, putnica u navedenom vozilu, a liječnička pomoć pružena im je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. U prometnoj nesreći također su lakše ozlijeđene 22-godišnja vozačica osobnog automobila kao i 58-godišnja putnica iz tog vozila, a liječnička pomoć pružena im je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
- S ciljem utvrđivanja eventualne disciplinske odgovornosti policijske službenice poduzet će se odgovarajuće mjere - navodi policija.