5913 PREKRŠAJA

Policija: 'Dvoje ljudi je poginulo u nesrećama tijekom vikenda'

Piše HINA,
Policija otkrila šokantne brojke: Divljalo se brzinom do 248 km/h, a vozači uhvaćeni i s 2,9 promila alkohola.

Proteklog vikenda na hrvatskim prometnicama poginule su dvije osobe, a policija je zabilježila ukupno 5913 prekršaja, priopćilo je u ponedjeljak Ravnateljstvo policije. Od najtežih prekršaja policija je, pored 2648 slučaja prebrze vožnje, zabilježila 613 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 447 vožnji pod utjecajem alkohola te 293 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Ravnateljstvo policije ističe da je najveća prekoračena brzina od 248 kilometra na sat izmjerena na području Policijske uprave zadarske, dok je na području Policijske uprave virovitičko-podravske izmjerena najveća koncentracija alkohola od 2,9 promila.

Uz to, policija je tijekom vikenda zaustavila i 20 ponavljača najtežih prekršaja koji su počinili 20 novih prekršaja. Iz tog razloga šest vozača je zadržano u posebnim prostorijama, a protiv 14 je proveden žurni prekršajni postupak pri čemu je policija predložila određivanje maksimalnih kazni.

