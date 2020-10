Beba je umrla u vrućem autu, otac nije dao policajcu da razbije prozor: 'Pa to košta'

Sidney Deal je policajcima rekao kako je klima upaljena i kako je dijete u redu, a oni tvrde kako je dijete bilo zatočeno na visokoj temperaturi dulje od sata

<p>Beba u Las Vegasu umrla je nakon što je bila zatočena u zaključanom automobilu, javlja <a href="https://www.mirror.co.uk/news/us-news/baby-trapped-hot-car-dies-22812308" target="_blank">Mirror</a>.</p><p>Visoke temperature u Vegasu zagrijale su auto do neizdržive razine za dijete, a policija je vidjela zatočeno dijete i htjela je razbiti prozor kako bi ga oslobodili. Pitali su vlasnika, njenog oca<strong> Sidneyja Deala</strong>, no on im je zabranio da ga razbiju!</p><p>Rekao je kako to previše košta, a on nema taj novac, kao što nema ni novca za popravak brave ako je odluče razbiti. Ipak, ubrzo su policijski službenici neovisno o njemu odlučili razbiti staklo, a djevojčica je bila onesviještena. Ubrzo je umrla.</p><p>Deal je navodno policajcima rekao kako je klima upaljena i kako je dijete u redu, a oni tvrde kako je dijete bilo zatočeno na visokoj temperaturi dulje od sata.</p><h2>On je sam dozvao policajce?</h2><p>Rekao je kako je njegova kćer šetala po sjedalima automobila, a kad je legla mislio je da je zaspala. Prema njima, on je rekao policajcima kako je slučajno zaključao svoje ključeve u autu, a da je dijete unutra. Potom su se oni, kad su vidjeli dijete, ponudili razbiti prozor, no on je to odbio te je posudio telefon od jednog policajca kako bi nazvao brata.</p><p>Brat je došao iznimno brzo i odmah omotao svoju košulju oko šake kako bi razbio prozor, no Deal ga je spriječio i rekao mu da nazovu vlastitu majku kako bi ona nazvala osiguranje koje bi poslalo bravara.</p><p>Posvadio se i s osiguravajućom kućom jer su mu htjeli naplatiti otvaranje automobila po prevelikoj cijeni.</p><p>Policija je naposljetku intervenirala - ali prekasno, a lako moguće da je kasno bilo već neko vrijeme s obzirom na to da je djevojčica preko sat vremena bila u uzavrelom automobilu.</p><p> </p>