Obavijesti

News

Komentari 2
BRZA AKCIJA

Policija im pomogla u vožnji zbog transplantacije: Za sat su stigli od Rakovice do Zagreba!

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
Policija im pomogla u vožnji zbog transplantacije: Za sat su stigli od Rakovice do Zagreba!
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Jednostavno „hvala“ najljepši je način nagrađivanja nečijeg rada, akcije, ponašanja ili dobro odrađenog posla te smo s ponosom odlučili podijeliti na ovaj način pohvalu policajcima, pišu iz policije

Ovim putem se želim zahvaliti svima vam koji ste bili uključeni u akciju pratnje osobe za transplantaciju od Rakovice, Jelov Klanac 214 pa do Zagreba, KBC Merkur. Sama akcija započela je u nedjelju 26.10. s pozivom 21:10 iz Zagreb iz KBC Merkura. Pošto nas je poziv zatekao u Lici, Rakovici nismo bili u mogućnosti sami si organizirati put.

Napisala je to članica obitelji Cindrić, koja je zbog žurne situacije odmah nazvala centar 112 i policiju, koja je odmah rasporedila policajce kako bi pomogli spasiti život. Kako piše Radio Mrežnica, akcija je počela u nedjelju navečer u 21 sat i 28 minuta  kad je karlovačka policija na 192 dobila poziv gospođe koja se sa suprugom nalazila u mjestu Jelov Klanac. Radi se o selu blizu Plitivičkih jezera. Poziv je bio i više nego nužan jer je gospođa netom prije toga dobila poziv iz KBC-a Merkur da je pronađena jetra koja mora biti presađena njenom suprugu. Rok iz bolnice bio je i više nego jasan – morate doći u maksimalnom roku od 3 sata!  

- Djelatnici policije i 112 su u što kraćem vremenskom roku međusobno iskomunicirali našu pratnju do Zagreb gdje su nas preuzeli dečki iz PUZ-a. Slunjani su bili izrazito dobri i susretljivi cijelim putem. Preuzeli su nas oko Broćanca proveli do Zagreba besprijekorno. Kad smo došli u Zagreb Slunjani su nas proslijedili dečkima iz Zagreb koje smo pratili sve do Merkura. Posao su odradili besprijekorno i profesionalno - napisala je policajcima članica obitelji, koja se od srca zahvaljuje svima uključenima.

Obitelj je tako u 22 sata i 51 minutu bila u bolnici. Muškarcu su presađena jetra te se uspješno oporavlja.

Zbog nesebičnosti i pomoći, kaže supruga, ne zna kako da im se uopće oduži i zahvali.

-  Ovim putem se od srce želim zahvaliti voditelju smjene gospodinu R. V. i momcima iz Slunja i Zagreba koji su svoj posao odradili profesionalno i ono kako bi se reklo s srcem. Molim da te ljude nagradite adekvatno - piše u objavi koju su policajci podijelili.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'
HEROJ OBRANE

Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'

Jean-Michel Nicolier rođen je 1. srpnja 1966. Bio je legenda obrane Vukovara. Teško ranjen završio je u bolnici odakle su ga četnici i JNA odveli, mučili i pogubili. Obitelj je od 21. studenog 1991. tragala za njim
Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!
VUKOVARSKI BRANITELJ

Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!

Jean-Michel Nicolier odveden je iz vukovarske bolnice nakon pada Vukovara. Brutalno su ga tukli, mučili, a potom ubili. Za njim se tragalo 34 godine.
VIDEO Medved potvrdio: 'Na Ovčari su pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera'
NAKON 34 GODINE

VIDEO Medved potvrdio: 'Na Ovčari su pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera'

Jean-Michel Nicolier ubijen je 20. studenog 1991. na Ovčari. Pored Nicoliera, na Ovčari su ekshumirani i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batorela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025