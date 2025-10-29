Policija im pomogla u vožnji zbog transplantacije: Za sat su stigli od Rakovice do Zagreba!

Ovim putem se želim zahvaliti svima vam koji ste bili uključeni u akciju pratnje osobe za transplantaciju od Rakovice, Jelov Klanac 214 pa do Zagreba, KBC Merkur. Sama akcija započela je u nedjelju 26.10. s pozivom 21:10 iz Zagreb iz KBC Merkura. Pošto nas je poziv zatekao u Lici, Rakovici nismo bili u mogućnosti sami si organizirati put.

Napisala je to članica obitelji Cindrić, koja je zbog žurne situacije odmah nazvala centar 112 i policiju, koja je odmah rasporedila policajce kako bi pomogli spasiti život. Kako piše Radio Mrežnica, akcija je počela u nedjelju navečer u 21 sat i 28 minuta kad je karlovačka policija na 192 dobila poziv gospođe koja se sa suprugom nalazila u mjestu Jelov Klanac. Radi se o selu blizu Plitivičkih jezera. Poziv je bio i više nego nužan jer je gospođa netom prije toga dobila poziv iz KBC-a Merkur da je pronađena jetra koja mora biti presađena njenom suprugu. Rok iz bolnice bio je i više nego jasan – morate doći u maksimalnom roku od 3 sata!

- Djelatnici policije i 112 su u što kraćem vremenskom roku međusobno iskomunicirali našu pratnju do Zagreb gdje su nas preuzeli dečki iz PUZ-a. Slunjani su bili izrazito dobri i susretljivi cijelim putem. Preuzeli su nas oko Broćanca proveli do Zagreba besprijekorno. Kad smo došli u Zagreb Slunjani su nas proslijedili dečkima iz Zagreb koje smo pratili sve do Merkura. Posao su odradili besprijekorno i profesionalno - napisala je policajcima članica obitelji, koja se od srca zahvaljuje svima uključenima.

Obitelj je tako u 22 sata i 51 minutu bila u bolnici. Muškarcu su presađena jetra te se uspješno oporavlja.

Zbog nesebičnosti i pomoći, kaže supruga, ne zna kako da im se uopće oduži i zahvali.

- Ovim putem se od srce želim zahvaliti voditelju smjene gospodinu R. V. i momcima iz Slunja i Zagreba koji su svoj posao odradili profesionalno i ono kako bi se reklo s srcem. Molim da te ljude nagradite adekvatno - piše u objavi koju su policajci podijelili.