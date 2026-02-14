Policija je zbog napada blizu Koprivnice privela maloljetnka

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja i jednim maloljetnikom, objavila je PU koprivničko-križevačka.

Dodaju da se sumnja da je dvojac 10. veljače ove godine u večernjim satima, na području općine Rasinja počinili kazneno djelo „Nasilničko ponašanje“ iz članka 323.a Kaznenog zakona na štetu 30-godišnjaka.

- U događaju je 30-godišnjak zadobio lake tjelesne ozljede - rekli su iz policije.

Također dodaju i da su osumnjičeni uhićeni i predani pritvorskom nadzorniku te je protiv njih zbog počinjenja kaznenog djela „Nasilničko ponašanje“ podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.