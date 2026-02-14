Osumnjičeni su uhićeni i predani pritvorskom nadzorniku te je protiv njih podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, rekla je policija...
OZLIJEĐEN MUŠKARAC
Policija je zbog napada blizu Koprivnice privela maloljetnka
Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja i jednim maloljetnikom, objavila je PU koprivničko-križevačka.
Dodaju da se sumnja da je dvojac 10. veljače ove godine u večernjim satima, na području općine Rasinja počinili kazneno djelo „Nasilničko ponašanje“ iz članka 323.a Kaznenog zakona na štetu 30-godišnjaka.
- U događaju je 30-godišnjak zadobio lake tjelesne ozljede - rekli su iz policije.
Također dodaju i da su osumnjičeni uhićeni i predani pritvorskom nadzorniku te je protiv njih zbog počinjenja kaznenog djela „Nasilničko ponašanje“ podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
