OZLIJEĐEN MUŠKARAC

Policija je zbog napada blizu Koprivnice privela maloljetnka

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Osumnjičeni su uhićeni i predani pritvorskom nadzorniku te je protiv njih podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, rekla je policija...

Admiral

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja i jednim maloljetnikom, objavila je PU koprivničko-križevačka. 

Dodaju da se sumnja da je dvojac 10. veljače ove godine u večernjim satima, na području općine Rasinja počinili kazneno djelo „Nasilničko ponašanje“ iz članka 323.a Kaznenog zakona na štetu 30-godišnjaka. 

- U događaju je 30-godišnjak zadobio lake tjelesne ozljede - rekli su iz policije. 

Također dodaju i da su osumnjičeni uhićeni i predani pritvorskom nadzorniku te je protiv njih zbog počinjenja kaznenog djela „Nasilničko ponašanje“ podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

