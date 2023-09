Policija još traga za manijakom koji je premlatio konja. Kako je moguće da ga još nisu uhitili?!

Društvenim mrežama proširio se navodni identitet počinitelja koji je brutalno mlatio konja letvom u štali kod Karlovca.

Policiju smo kontaktirali dvaputa te su nam potvrdili da nitko još nije uhićen...

- Još tragamo za počiniteljem. Više informacija ćemo možda imati navečer ili sutra ujutro - rekli su nam telefonski iz policije.

Podsjetimo, uznemirujuća snimka na kojoj muškarac drvenom letvom više puta udara konja navodno je snimljena u štali u naselju Orlovac kod Karlovca.

Zlostavljanje životinje prenosili su uživo na Facebooku. Bilo je i odvratnih komentara ispod te snimke kao i onih koji su otvoreno navijali. Drugima je bilo smiješno.

Na snimci je vidljivo da konja mlate batinom i to nemilosrdno, a čuje se i glas koji govori "dobro je, nemoj ga više", no to zlostavljača ne sprječava da ga i dalje ne nastavi tući. S obzirom da se kao i snimka, na društvenim mrežama otkrio i proširio navodni identitet počinitelja, malo je nevjerojatno da policija još nema niti sumnjivca za ovaj odvratan događaj.