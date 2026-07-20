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U APARTMANU I AUTU

Policija kod Nizozemca u Tisnom našla LSD, MDMA, travu, ketamin, šest vaga, kokain...

Piše Filip Sulimanec,
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Policija kod Nizozemca u Tisnom našla LSD, MDMA, travu, ketamin, šest vaga, kokain...
Foto: PU Šibensko-kninska
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Policija je 19. srpnja u apartmanu u Tisnom pronašla: 4174 i komada tableta MDMA, jednu pvc vrećicu ispunjenu drogom MDMA bruto težine 372 grama...

Koordiniranim postupanjem policijskih službenika Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga PU šibensko-kninske i policijskih službenika Ravnateljstva policije provedeno je kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjim državljaninom Nizozemske osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Foto: PU Šibensko-kninska

Policija je 19. srpnja u apartmanu u Tisnom pronašla: 4174 i komada tableta MDMA, jednu pvc vrećicu ispunjenu drogom MDMA bruto težine 372 grama, dvadeset i dvije pvc vrećice ispunjene drogom MDMA u prahu bruto težine 19,88 grama, četrdeset i sedam pvc vrećica ispunjenih drogom MDMA u kristalima bruto težine 580,5 grama, trideset i šest pvc vrećica ispunjenih drogom ketamin ukupne bruto težine 350,5 grama, 331 komad perforiranih listića tzv. sličica droge LSD, dvije pvc vrećice ispunjene marihuanom ukupne bruto težine 234,5 grama i šest digitalnih vaga te veći novčani iznos.

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Tijekom pretrage njegovog auta našli su: trinaest pvc vrećica ispunjenih marihuanom ukupne bruto težine 52 grama, osam pvc vrećica ispunjenih drogom kokain ukupne bruto težine 7,2 grama, dvadeset i devet pvc vrećica ispunjenih drogom ketamin ukupne bruto težine 49,3 grama, dvadeset i sedam pvc vrećica ispunjenih drogom MDMA u kristalima ukupne bruto težine 54 grama, petnaest vrećica ispunjenih drogom MDMA ukupne bruto težine 25 grama, 150 komada tableta droge MDMA te veći novčani iznos.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 25-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

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