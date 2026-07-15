Osumnjičeni muškarac predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
U Tisnom uhićen Britanac (35)! Policija kod njega našla razne droge i veću količinu novca...
Policijska uprava šibensko-kninska na svojim se stranicama pohvalila novim 'ulovom'. Kod 35-godišnjeg Britanca pronašli su razne droge i veći novčani iznos...
- Koordiniranim postupanjem policijskih službenika Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga PU šibensko-kninske i policijskih službenika Ravnateljstva policije provedeno je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim državljaninom Velike Britanije osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela 'Neovlaštena proizvodnja i promet drogama' - objavili su iz policije...
U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer, 14. srpnja, u Tisnom obavljena je pretraga apartmana u kojem osumnjičeni boravi, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto:
- 286 komada tableta MDMA,
- Jedna pvc vrećica ispunjena drogom kokain bruto težine 10,3 grama,
- 30 pvc vrećica ispunjenih drogom MDMA u kristalima ukupne bruto težine 19,5 grama,
- 18 pvc vrećica ispunjenih drogom ketamin ukupne bruto težine 53,85 grama,
- jedna digitalna vaga za precizno mjerenje te veći novčani iznos.
Osumnjičeni muškarac predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
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