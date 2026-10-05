Policija kod Požege otkrila veliki arsenal oružja! 'Kao da se pripremao za 3. svjetski rat!

Veću količinu nedozvoljenog oružja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava pronašla je policija u Pavlovcima nedaleko od Požege. Oružje je otkriveno nakon višednevne istrage i pretrage provedene na temelju sudskog naloga, potvrdili su iz Policijske uprave požeško-slavonske.

- Za sada se u vezu s oružjem dovodi muškarac koji se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru zbog kaznenog djela koje je počinio ovog ljeta. Inače, on je odranije poznat policiji. Ovo posljednje kazneno djelo bit će samo dodano prethodnima – rekla je Nikolina Janković, glasnogovornica PU požeško-slavonske.

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Mještani malog sela na cesti Požega – Pakrac proteklih su dana primijetili jače policijske snage koje su pretraživale prostor oko kuće i šumu iza nje, no nisu znali o čemu je riječ. U početku su sumnjali da je u tijeku potraga za nekom osobom, ali s obzirom na to da se muškarac nalazi u istražnom zatvoru, zaključili su da je policijska akcija povezana s njim. Nakon nekoliko dana policija je izašla s priopćenjem kako bi umirila mještane.

Tijekom pretrage obiteljske kuće i pratećih prostorija koje koristi 55-godišnji Š. A. policija je pronašla veću količinu ubojitih sredstava. Prema službenom izvješću, pronađeno je više komada automatskog i poluautomatskog vatrenog oružja, veća količina vojnog streljiva različitog kalibra, nekoliko ručnih bombi i mina te eksplozivne tvari i dijelovi oružja namijenjeni sklapanju.

Pronađeno oružje i eksplozivna sredstva preuzeo je stručni tim za protueksplozijsku zaštitu, koji je tijekom intervencije osigurao da ne dođe do ugrožavanja mještana i njihove imovine.

Protiv osumnjičenog muškarca podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari prema Kaznenom zakonu.

U Pavlovcima nitko ne želi govoriti o oružju koje je policija pronašla kod njihova sumještanina. Neki su tek kratko komentirali kako ih pronalazak ne čudi jer im je poznato da je muškarac i ranije dolazio u sukob sa zakonom.

Foto: PU požeško-slavonska

- Što će mu to, možda on zna nešto što mi ne znamo. Kao da se pripremio za Treći svjetski rat – rekao je jedan od mještana Pavlovaca.

Iz policije su ponovno podsjetili građane na trajnu akciju "Manje oružja, manje tragedija", koja omogućuje dobrovoljnu predaju ilegalnog oružja i eksploziva bez kaznenih posljedica. Pozvali su sve koji još uvijek čuvaju zaostalo oružje da se obrate najbližoj policijskoj postaji kako bi se izbjegle potencijalne tragedije.