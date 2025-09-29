Policija kod Slatine zaustavila vozača (37): Nije se zaustavio na znak stop, imao 0,92 promila

Virovitičko-podravska policija je 26. rujna, oko 22,02 sata kod mjesta Kozice zaustavila je vozača teretnog automobila jer se nije zaustavio na prometni znak „STOP“. Nakon što su ga zaustavili, vozaču je alkotestiranjem utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 0,92 g/kg u organizmu, a na osobni zahtjev vozaču izuzeti su uzorci krvi i urina.

- Tijekom redovnog nadzora prometa policijski službenici kontrolirali su 37-godišnjaka koji se, teretnim automobilom prilikom uključivanja u promet na obilaznicu grada Slatine, nije zaustavio na prometni znak „STOP“. Zbog iskazane namjere za daljnjim upravljanjem teretnim automobilom 37-godišnji vozač je temeljem članka 137. Prekršajnog zakona zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva u prostorijama za zadržavanje - priopćili su iz policije te dodali kako su tijekom kontrole utvrdili da je na vozilu postavljen vučni uređaj euro-kuka iako vozač nije imao priključno vozilo.





Protiv vozača teretnog automobila zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama biti će podnesen obvezni prekršajni nalog.