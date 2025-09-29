Obavijesti

News

Komentari 0
MJESTO KOZICE

Policija kod Slatine zaustavila vozača (37): Nije se zaustavio na znak stop, imao 0,92 promila

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Policija kod Slatine zaustavila vozača (37): Nije se zaustavio na znak stop, imao 0,92 promila
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Budući da je vozač pokazao namjeru nastaviti voziti teretni automobil, 37-godišnjak je zadržan u policiji dok se nije otrijeznio

Virovitičko-podravska policija je 26. rujna, oko 22,02 sata kod mjesta Kozice zaustavila je vozača teretnog automobila jer se nije zaustavio na prometni znak „STOP“. Nakon što su ga zaustavili, vozaču je alkotestiranjem utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 0,92 g/kg u organizmu, a na osobni zahtjev vozaču izuzeti su uzorci krvi i urina.

IMAO TRI PROMILA ALKOHOLA Istra: Uzbekistanac pijan izazvao nesreću u Žminju, protjerat će ga iz Hrvatske
Istra: Uzbekistanac pijan izazvao nesreću u Žminju, protjerat će ga iz Hrvatske

- Tijekom redovnog nadzora prometa policijski službenici kontrolirali su 37-godišnjaka koji se, teretnim automobilom prilikom uključivanja u promet na obilaznicu grada Slatine, nije zaustavio na prometni znak „STOP“. Zbog iskazane namjere za daljnjim upravljanjem teretnim automobilom 37-godišnji vozač je temeljem članka 137. Prekršajnog zakona zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva u prostorijama za zadržavanje - priopćili su iz policije te dodali kako su tijekom kontrole utvrdili da je na vozilu postavljen vučni uređaj euro-kuka iako vozač nije imao priključno vozilo.

NEVJEROJATNO STRAVA Drogirana pijandura s 3.4 promila vozila dijete kod Varaždina. Uhitili su ga!
STRAVA Drogirana pijandura s 3.4 promila vozila dijete kod Varaždina. Uhitili su ga!


 
Protiv vozača teretnog automobila zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama biti će podnesen obvezni prekršajni nalog.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'
O NJEMU SNIMILI DVA FILMA

Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'

Nakon gostovanja u Nedjeljom u 2 donosimo životnu priču Alena Muhića. Danas radi kao medicinski tehničar u bolnici u kojoj je i rođen. Tada su ga udomili domar bolnice Muharem i njegova supruga Advija. 'Oni su mi pokazali da obitelj ne određuje krv, već srce', kaže Alen
Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'
EVO ŠTO TO ZNAČI

Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'

Na račune 1,23 milijuna umirovljenika trajni godišnji dodatak stiže u drugoj polovici prosinca
Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede
'SVE SMO POKUŠALI'

Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede

Nakon što je žena pogođena signalnom raketom na vjenčanju u Šibeniku, liječnici iz Opće bolnice Šibenik opisali su kako je izgledala borba za njezin život

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025