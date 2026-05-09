Policija kontrolirala kamione: Na A6 otkrili čak 30 prekršaja

Primorsko-goranska policija provela je nadzor tehničke ispravnosti teretnih vozila na autocesti A6 te je kod kontrolirana 24 vozila utvrđeno 14 prekršaja vozača i 16 prekršaja pravnih osoba, izvijestila je policija u subotu. Zbog prekršaja u prometu vozačima, pravnim i odgovornim osobama te vlasnicima prijevozničkih tvrtki naplaćene su novčane kazne od 13.000 eura. Utvrđena su četiri prekoračenja propisanog vremena vožnje i odmora radnika, tri slučaja odnosila su se na istrek pregleda kočnica, a tri na veće nedostatke oko valjanosti pregleda vatrogasnog aparata.

U dva slučaja utvrđen je pretovar vozila, kod jednoj se radilo o nekorištenju sigurnosnog pojasa, a u jednom su utvrđeni opasni nedostaci te je upućen na izvanredni tehnički pregled.

Promet teretnih vozila na cestama Primorsko-goranske županije je u porastu, a u 2025. godini u prometnim nesrećama sudjelovalo je 745 teretnih vozila, sa udjelom od 10,73 posto ukupnog broja prometnih nesreća.

U tim nesrećama dvije osobe su poginule, pet ih je zadobilo teže i 23 lakše tjelesne ozlijede, navodi policija.