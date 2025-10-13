Policija: Muškarac je ušao u Savu i sam izašao van. Hitna pomoć odvela ga je u bolnicu

Muškarac koji je u ponedjeljak oko 9 sati ušao u rijeku Savu kod zagrebačkog naselja Trnje, sam je izašao iz korita rijeke te će kolima Hitne medicinske pomoći biti prevezen u bolnicu, potvrdila je Hini Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Zagreb: Vatrogasci pretražuju rijeku Savu nakon dojave da je u vodi vi?en ?ovjek | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kako se ranije pistalo policija i vatrogasci stigli na savski nasip nakon dojave prolaznika da je u rijeci Savi između Mosta mladosti i Mosta slobode vidio muškaraca.

Odmah po dolasku na mjesto događaja, vatrogasci i policija započeli su potragu.