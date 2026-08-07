Na mjestu pronalaska tijela policijski službenici su proveli očevid
NEMA TRAGOVA NASILJA
Policija na Pašmanu pronašla mrtvog Slovenca (24)
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U četvrtak oko 7.20 sati, po dojavi građanina, u moru u mjesnoj uvali Lučina na Pašmanu pronađeno je mrtvo tijelo nepoznatog muškarca.
Na mjestu pronalaska tijela policijski službenici su proveli očevid te je zasad provedenim daljnjim mjerama i radnjama utvrđen identitet preminulog, 24-godišnjeg državljanina Slovenije.
Pregledom mrtvozornika utvrđeno je da na tijelu nema tragova nasilja, a po nalogu Županijskog državnog odvjetnika bit će provedena obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti preminule osobe.
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