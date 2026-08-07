Obavijesti

News

Komentari 1
NEMA TRAGOVA NASILJA

Policija na Pašmanu pronašla mrtvog Slovenca (24)

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Policija na Pašmanu pronašla mrtvog Slovenca (24)
Foto: PU zadarska
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na mjestu pronalaska tijela policijski službenici su proveli očevid

U četvrtak oko 7.20 sati, po dojavi građanina, u moru u mjesnoj uvali Lučina na Pašmanu pronađeno je mrtvo tijelo nepoznatog muškarca.

Na mjestu pronalaska tijela policijski službenici su proveli očevid te je zasad provedenim daljnjim mjerama i radnjama utvrđen identitet preminulog, 24-godišnjeg državljanina Slovenije.

UDARIO U MOST Vozač (33) kamiona poginuo kraj Garešnice, nije bio vezan
Vozač (33) kamiona poginuo kraj Garešnice, nije bio vezan

Pregledom mrtvozornika utvrđeno je da na tijelu nema tragova nasilja, a po nalogu Županijskog državnog odvjetnika bit će provedena obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti preminule osobe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga
POREČ

Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga

Oni su nastavili sa svojim jelom, nazdravljanjem, dizanjem čaša i boca. Čak su nam smetali dok smo u panici kupili crijeva kako bismo pokušali ugasiti požar, rekao je vlasnik
DRAMA NA HVARU Ženi pozlilo na plaži, medicinari iskakali iz helikoptera na stijene!
TEŠKO PRISTUPAČNA PLAŽA

DRAMA NA HVARU Ženi pozlilo na plaži, medicinari iskakali iz helikoptera na stijene!

Bez obzira na teren i okolnosti, naša misija ostaje ista - stići do pacijenta i pružiti pomoć kada je najpotrebnija - objavilo je Ministarstvo zdravstva na Facebooku
UŽAS U ZAGREBU Troje mrtvih u nesreći, vozačica nije ni položila
NOVI DETALJI

UŽAS U ZAGREBU Troje mrtvih u nesreći, vozačica nije ni položila

Nakon obavljenog očevida tijela svih troje smrtno stradalih prevezena su na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026