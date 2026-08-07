Vozač (33) kamiona poginuo kraj Garešnice, nije bio vezan

Bjelovarsko-bilogorska policija izvijestila je o prometnoj nesreći u kojoj je u ponedjeljak, 3. kolovoza, oko 20.15 sati, u Uljaniku kod Garešnice, poginuo 33-godišnji vozač teretnog automobila.



Kako su naveli, vozač je upravljao teretnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka kroz Uljanik u smjeru Blagorodovca.



Po izlasku iz desnog zavoja nije prilagodio brzinu osobinama i stanju ceste te preglednosti, zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom.

Kamion je prednjim desnim bočnim dijelom udario u zemljani prilazni most namijenjen ulasku na poljoprivredno zemljište.

Na mjesto događaja izašli su djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Garešnica, kao i Hitne medicinske pomoći koji su konstatirali smrt vozača.



Očevidom, koji su obavili policijski službenici Policijske postaje Garešnica, utvrdili su da vozač u trenutku prometne nesreće nije koristio ugrađeni sigurnosni pojas, a dežurni zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru naložio je provođenje obdukcije.