Makedonac i Britanac 'pali' s hrpom droge kod Šibenika: MDMA, kokain, gljive, novac...

Policija je u Jezerima u Tisnom uhitila 40-godišnjeg državljanina Sjeverne Makedonije kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Kako je izvijestila šibensko-kninska policija, muškarca su u subotu u poslijepodnevnim satima uočili policajci tijekom pojačanih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje zlouporabe droga. Njegovo sumnjivo ponašanje privuklo je pozornost policije, koja ga je potom pregledala.

Kod 40-godišnjaka pronašli su i oduzeli 40 tableta MDMA-e, četiri vrećice s ukupno 3,2 grama MDMA-e, tri vrećice s 2,4 grama ketamina te 23 vrećice s ukupno 18,4 grama kokaina. Oduzet mu je i veći iznos novca za koji policija sumnja da potječe od preprodaje droge. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Nadalje, policija je u Pirovcu uhitila 32-godišnjeg državljanina Velike Britanije kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Kod njega su pronašli veću količinu različitih vrsta droge, među kojima su marihuana, MDMA, ketamin, LSD i halucinogene gljive, kao i veći novčani iznos. Britanca su u nedjelju navečer uočili policijski službenici Ravnateljstva policije i Odjela kriminaliteta droga zbog sumnjivog ponašanja. Tijekom kontrole pronašli su pet vrećica s ukupno 15,88 grama marihuane, dvije vrećice sa 77 tableta MDMA-e te 27 vrećica s još 26,09 grama iste droge.

Uz to, imao je tri originalna pakiranja s ukupno 258 grama psilocibinskih gljiva, devet vrećica s dodatnih 24,57 grama psilocibina, 13 vrećica s ukupno 11,7 grama ketamina te jednu vrećicu s četiri doze LSD-a. Policija mu je oduzela i veći iznos novca. Muškarac je uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje. Nakon njegova dovršetka bit će predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.