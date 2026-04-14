POD NADZOROM U BOLNICI

Policija o krvavom sukobu kod Osijeka: Čovjek je uhićen zbog pokušaja teškog ubojstva...

Piše Ivan Jukić,
Policija o krvavom sukobu kod Osijeka: Čovjek je uhićen zbog pokušaja teškog ubojstva...
Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

U osječkom naselju Brijest jučer je došlo do teškog nasilnog incidenta u kojem je teško ozlijeđena 55-godišnja žena, dok je policija uhitila 65-godišnjeg muškarca zbog sumnje u pokušaj teškog ubojstva

Policija je dojavu o događaju zaprimila u jutarnjim satima, nakon čega su policijski službenici na mjestu događaja zatekli ženu s teškim i po život opasnim ozljedama. Hitno je prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je operirana i nalazi se na odjelu intenzivnog liječenja te je i dalje životno ugrožena.

Nedugo potom pronađen je i muškarac koji se dovodi u vezu s napadom, također s teškim ozljedama opasnim po život. I on je prevezen u bolnicu i podvrgnut operativnom zahvatu.

'BRAČNI OBRAČUN' Krvavo kod Osijeka: Muškarac i žena završili teško ozlijeđeni u bolnici. On je imao nož?
Krvavo kod Osijeka: Muškarac i žena završili teško ozlijeđeni u bolnici. On je imao nož?

Policija je izvijestila kako je na mjestu događaja uhićen 65-godišnji hrvatski državljanin zbog osnove sumnje u počinjenje kaznenog djela „Teško ubojstvo“ u pokušaju. Budući da je i sam imao vidljive ozljede, prevezen je u osječku bolnicu, gdje se nalazi pod 24-satnim policijskim nadzorom.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o sukobu bračnog para u kojem je muškarac nožem ozlijedio suprugu, a potom i sebe. 

Očevid je proveden uz nadzor zamjenice županijskog državnog odvjetnika, a istraga je i dalje u tijeku.

NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'
UBOJSTVO U ŠESTINAMA

NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'

Stanovnici su mislili da se radi o raciji zbog droge, vrata su navodno bila zabarikadirana. Uhićenog navodno pronašli na katu. Istražili smo mračnu povijest kuće koja je predmet sudskog procesa zbog pranja novca
Imamo ugovore! Judo savez dao HDZ-ovcu Tomislavu Čuljku i Land Cruiser. Sve pokušali skriti.
24SATA OTKRIVAJU

Imamo ugovore! Judo savez dao HDZ-ovcu Tomislavu Čuljku i Land Cruiser. Sve pokušali skriti.

Savez je financirao kupnju auta, a onda ga zamijenio za pet godina stariji model sa suprugom Tomislava Čuljka (HDZ). Zatim je servis Čuljkova starog auta plaćen 8.000 eura kako bi bio u ispravnom i voznom stanju...
Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'
OSAM GODINA BORBE

Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'

Ivan je dva mjeseca bio u komi. Mozak mu je naticao. Ostao je slijep. Jedva preživljava. Mladić koji ga je učinio invalidom gradi uspješnu pjevačku karijeru. Nikad mu se nije ispričao

