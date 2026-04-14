Policija o krvavom sukobu kod Osijeka: Čovjek je uhićen zbog pokušaja teškog ubojstva...

Policija je dojavu o događaju zaprimila u jutarnjim satima, nakon čega su policijski službenici na mjestu događaja zatekli ženu s teškim i po život opasnim ozljedama. Hitno je prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je operirana i nalazi se na odjelu intenzivnog liječenja te je i dalje životno ugrožena.

Nedugo potom pronađen je i muškarac koji se dovodi u vezu s napadom, također s teškim ozljedama opasnim po život. I on je prevezen u bolnicu i podvrgnut operativnom zahvatu.

Policija je izvijestila kako je na mjestu događaja uhićen 65-godišnji hrvatski državljanin zbog osnove sumnje u počinjenje kaznenog djela „Teško ubojstvo“ u pokušaju. Budući da je i sam imao vidljive ozljede, prevezen je u osječku bolnicu, gdje se nalazi pod 24-satnim policijskim nadzorom.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o sukobu bračnog para u kojem je muškarac nožem ozlijedio suprugu, a potom i sebe.

Očevid je proveden uz nadzor zamjenice županijskog državnog odvjetnika, a istraga je i dalje u tijeku.