Policija o nesreći na Žitnjaku: Kočnice kamiona su neispravne, djevojčica je išla preko zebre

Zagrebačka policija u subotu se oglasila prioćenjem o teškoj nesreći na Žitnjaku u kojoj je jučer poginula djevojčica.

Kako navode, vozač kamiona nije imao ispravne kočnice, a djevojčica je prelazila cestu preko zebre.

Priopćenje prenosimo u nastavku

U petak, 8. rujna 2023. godine u 12.34 sati je 45-godišnjak upravljao teretnim automobilom marke Mitsubishi zagrebačkih registarskih oznaka, za koje je nakon prometne nesreće izvanrednim tehničkim pregledom utvrđena tehnička neispravnost uređaja za kočenje, a kretao se Ulicom Žitnjak u smjeru juga.



Dolaskom do stupa rasvjete koji se nalazi nasuprot kućnog broja 61, na cesti koja ima po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, nije se zaustavio pri susretu s autobusom kojim se prevoze djeca i koje je bilo zaustavljeno na istočnoj kolničkoj traci dok su djeca ulazila ili izlazila iz autobusa već je nastavio vožnju i prošao pored prometnih znakova „Stajalište autobusa“ i „Obilježeni pješački prijelaz“.



Dolaskom do kućnog broja 59, gdje postoji obilježeni pješački prijelaz nije se prijelazu približavao sigurnosnom brzinom tako da ne ugrožava pješake – djecu, odnosno da može zaustaviti vozilo kako bi propustio pješake – djecu koja su već stupila na pješački prijelaz.



Tada je, budući da nije zaustavio svoje vozilo ispred prijelaza i propustio dijete pješakinju, naletio na dijete pješakinju koja je po obilježenom pješačkom prijelazu u smjeru zapada prelazila kolnik trčećim korakom iza zaustavljenog školskog autobusa iz kojeg je prethodno izašla.



U prometnoj nesreći smrtno je stradala pješakinja – dijete. Tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.



Očevid je uz stručnu pomoć Ekipe za očevid Policijske uprave zagrebačke obavila zamjenica Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu.



Osumnjičeni 45-godišnji vozač je uhićen i doveden u službene prostorije te je nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu“, u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnijeta Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.



Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su provedenom analizom stanja sigurnosti zone u kojoj se prometna nesreća dogodila, kao i uvidom u evidencije prometnih nesreća, utvrdili da se u 2022. godini u Ulici žitnjak, zajedno s pripadajućim raskrižjima, dogodile ukupno četiri prometne nesreće. U tri prometne nesreće ozlijeđene su četiri osobe dok je u jednoj prometnoj nesreći nastala materijalna šteta. Ne radi se o prometnim nesrećama naleta vozila na pješaka.



Tijekom 2023. godine, u istoj zoni zabilježena je jedna prometna nesreća koja se dogodila jučer, 8. rujna 2023. godine u kojoj je smrtno stradalo dijete – pješakinja.



Ističemo kako je Policijska uprava zagrebačka 2022. godine zaprimila zahtjev za analizu stanja prometa u Zagrebu, Gradska četvrt Peščenica u Ulici Žitnjak kod kućnih brojeva 28 -30. Temeljem zaprimljenog zahtjeva i odgovora Policijske uprave zagrebačke nadležnom gradskom uredu koji je nadležan za uređenje prometa na području Grada Zagreb, provedenom analizom nadležni ured nije utvrdio potrebu za postavljanjem opreme za smirivanje prometa uzdignutih ploha u zoni predmetne lokacije.



Nadležna I. postaja prometne policije je krajem srpnja 2023. godine zaprimila e-opažaj u kojem je navedeno da u Ulici III. Struge 6G, od strane ulice Žitnjak Martinci, raste živica prema cesti i da se ne održava par godina, a o čemu je obaviještena nadležna gradska podružnica s obzirom na to da se radi o bitnom elementu preglednosti prometnice.



Nadalje, policijski službenici su pregledom stanja prometne signalizacije utvrdili da je u navedenoj zoni zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu 7,5 tona, koja zabrana se ne odnosi na vozila nekoliko poduzeća u vremenskom periodu od 8. svibnja 2023. godine do 8. listopada 2023. godine.