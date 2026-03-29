Policija o požaru kod HNK2: Oštećeno je pročelje zgrade

Zagrebačka policija izvijestila je kako je sinoć iza 21 sat na Trešnjevci, u krugu gradilišta sportskog objekta, nepoznati počinitelj zasad neutvrđenom lakozapaljivom tekućinom polio razni drveni otpad odložen na tlo uz pročelje zgrade kulturno-umjetničke namjene, a potom otvorenim plamenom izazvao požar odloženog materijala.

- Tijekom požara, kojeg su ugasili vatrogasci, došlo je do oštećenja pročelja navedene zgrade dok ozlijeđenih osoba nije bilo - objavila je policija.

Dodaju da je na mjestu događaja obavljen očevid, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.