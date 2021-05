Splitska policija tvrdi da je u odnosu na tada normirano kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari, a riječ je o paljenju na setu filma Omen 666, iz prosinca 2005. s obzirom na protek vremena nastupila zastara kaznenog progona.

Krajem prošlog tjedna prilikom posjeta ministrice turizma i sporta Nikoline Brnjac Splitu župan Blaženko Boban joj se pohvalio kako je prije 15 godina požar potjerao strane filmaše sa seta filma Omen 666 u Solinu, a njegov razgovor s ministricom snimio je fotoreporter Cropixa.

Na Hinin upit u policiji su odgovorili da će u odnosu na javno objavljenu snimku, nadležnom državnom odvjetništvu dostaviti odgovarajuće izvješće na državno odvjetničku odluku o statusu kaznene prijave i mogućim daljnjim radnjama u postupku.

Poznati splitski odvjetnik, koji je želio ostati anoniman, za Hinu je rekao da u tom slučaju ovisi o kojem bi se kaznenom djelu radilo u to vrijeme s obzirom da se paljenje kulise za snimanje filma dogodio davne 2005. Kaže da ako bi se radilo o kaznenom djelu koje bi se ticalo ugrožavanja sigurnosti ljudi i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, treba vidjeti koliki su bili razmjeri požara, ali smatra da je za sva ta kaznena djela nastupila zastara.

- Izvjesno je da nije nastupila nikakva teška posljedica u smislu visoke materijalne štete, ozljede ljudi ili smrti - što bi značilo težu kvalifikaciju.

- Prema propisima koji su bili na snazi i onda i danas vrlo je važno znati da su se zastarni rokovi mijenjali i pri tome vrijedi sljedeće načelo, ako je za neko kazneno djelo nastupila zastara zaključno do 1. siječnja 2013. onda je zastara konačna. No, ako zastara nije nastupila do 1. siječnja 2013. onda vrijede novi rokovi koji su značajno duži od onih ranijih - kaže odvjetnik.

Odgovor na pitanje je li nastupila zastara nije jednoznačan, dodaje odvjetnik, jer postoji više kaznenih djela sa različitim rasponom kazni i s različitim zastarnim rokovima. Napominje i da od 1. siječnja 2013. više nema razlikovanja između relativne i apsolutne zastare nego postoji samo apsolutna.

Župan Blaženko Boban za Hinu je potvrdio da su se dok je obnašao dužnost gradonačelnika Solina na području Manastirine u dijelu starokršćanske Salone, jednom od najvećih starokršćanskih groblja, trebale snimati scene horor filma Omen 666.

Informaciju da je došlo do zapaljenja dijela scenografije Boban je, kaže, saznao od revoltiranih građana i tada je odlučio da kao čelni čovjek Solina intervenira kod tadašnjeg ministra kulture Bože Biškupića te spriječi daljnju eskalaciju nezadovoljstva i u konačnici spriječi "pokušaj oskrvnuća grobova salonitanskih kršćanskih mučenika". Smatrao je, dodaje, da bi se takvim scenama grubo povrijedili osjećaji svih vjernika.

- Bez obzira što snimanje takvih filmova donosi znatnu financijsku korist smatram da postoje neke stvari i situacije u životu koje se ne mogu mjeriti novcem. Smatram da sam ispravno postupio te bih na isti način reagirao kad bi bilo čije svetinje bile izvrgnute pokušaju oskrvnuća - kazao je Boban za Hinu.