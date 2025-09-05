Policija o pucnjavi kod Zadra: Napadača uhitili, pronašli mu pištolj i poluatomatsku pušku

Zadarska policija priopćila je detalje o pucnjavi u kojoj je ranjen vlasnik autosalona u Briševu, 40-godišnji muškarac. Policija sumnjiči 57-godišnjeg muškarca da je 4. rujna oko 12.20 sati nakon verbalnog i fizičkog sukoba iz pištolja ranio 40-godišnjaka nakon čega se udaljio iz autosalona. Policija ga je ubrzo uhitila i odvela u policijske prostorije.



- Na mjestu događaja proveden je očevid dok su tijekom daljnjeg kriminalističkog istraživanja, provedene potrebite dokazne radnje kao i pretrage doma, drugih prostorija te vozila koje koristi osumnjičenik. Tom prilikom policijski službenici su pronašli i oduzeli jedan pištolj te jednu poluautomatsku pušku - priopćili su iz policije. Osumnjičenog su danas predali pritvorskom nadzorniku, te su podnijeli kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru.



Također, naveli su kako zbog utvrđenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, protiv 57-godišnjaka se pokreće prekršajni postupak pred nadležnim sudom.

Liječnička pomoć ozlijeđenom muškarcu pružena je u Općoj bolnici Zadar gdje su mu konstatirane lake tjelesne ozljede.