RIJEČ JE O FRANCUZU
Policija o smrti turista u Tisnom: Pao je s balkona i preminuo
Policija je u priopćenju otkrila identitet muškarca čije je tijelo pronađeno ispred hotela u Tisnom u četvrtak. Riječ je o 35-godišnjem Francuzu.
- U srijedu, 3. rujna u ranim jutarnjim satima u Tisnom u ulici Put Jazine, 35-godišnji državljanin Francuske je pao s balkona na terasu hotela i od zadobivenih ozljeda preminuo - naveli su.
Tijelo je prevezeno na Odjel patologije u Opću bolnicu u Šibeniku, a o događaju će biti izviješteno Županijsko državno odvjetništvo.
