Obavijesti

News

Komentari 0
vozio unatrag

Policija o tragediji u Bedencu: Kamionom naletio na ženu (73), vozilo imalo 15 kvarova

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Policija o tragediji u Bedencu: Kamionom naletio na ženu (73), vozilo imalo 15 kvarova
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Policija je teretno vozilo uputila na izvanredni tehnički pregled, a ondje je utvrđeno čak 15 većih nedostataka na vozilu, priopćili su iz policije

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak ujutro u Bedencu poginula je pješakinja (73). Naime, na nju je pri vožnji unatrag naletio vozač (57) teretnog vozila.

Nesreća se dogodila oko 8 sati na parkiralištu trgovine. Vozač je teretnjakom vozio unatrag te se pritom nije uvjerio da to može učiniti na siguran način. Prilikom uključivanja na cestu stražnjim dijelom vozila udario je 73-godišnjakinju koja je hodala prema trgovini.

Od siline udara žena je pala na kolnik i zadobila teške ozljede. Hitno je prevezena u Opću bolnicu Varaždin, no unatoč naporima liječnika preminula je istoga dana oko 10.45 sati.

OSAM UČENIKA U BOLNICI Otac curica iz busa koji je izletio kraj Obrovca: 'Vozač me nazvao i pitao jesu li djevojčice dobro...'
Otac curica iz busa koji je izletio kraj Obrovca: 'Vozač me nazvao i pitao jesu li djevojčice dobro...'

Po nalogu zamjenika Općinskog državnog odvjetnika u Varaždinu bit će provedena obdukcija kako bi se utvrdile okolnosti smrti.

Policija je teretno vozilo uputila na izvanredni tehnički pregled, a ondje je utvrđeno čak 15 većih nedostataka na vozilu, priopćili su iz policije.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja, a policija utvrđuje sve detalje ove tragedije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'
UŽAS KOD SAMOBORA

'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'

U mjestu Rude kraj Samobora 50-godišnjak je oštrim predmetom ozlijedio 24-godišnjaka. Stanovnici su u šoku. 'Očito se mora dogoditi neko zlo da ljudi reagiraju'
Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'
BORBA S INFLACIJOM

Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'

Malim iznajmljivačima će se godišnji paušal koji plaćaju po krevetu povećati za 100 posto
Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku
KOD SUSJEDA TUČA...

Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku

DHMZ poziva na pojačan oprez zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena, a poseban apel upućuje osobama koje borave na otvorenim terenima, u šumama, planinama i na livadama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026