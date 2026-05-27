Policija o tragediji u Bedencu: Kamionom naletio na ženu (73), vozilo imalo 15 kvarova

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak ujutro u Bedencu poginula je pješakinja (73). Naime, na nju je pri vožnji unatrag naletio vozač (57) teretnog vozila.

Nesreća se dogodila oko 8 sati na parkiralištu trgovine. Vozač je teretnjakom vozio unatrag te se pritom nije uvjerio da to može učiniti na siguran način. Prilikom uključivanja na cestu stražnjim dijelom vozila udario je 73-godišnjakinju koja je hodala prema trgovini.

Od siline udara žena je pala na kolnik i zadobila teške ozljede. Hitno je prevezena u Opću bolnicu Varaždin, no unatoč naporima liječnika preminula je istoga dana oko 10.45 sati.

Po nalogu zamjenika Općinskog državnog odvjetnika u Varaždinu bit će provedena obdukcija kako bi se utvrdile okolnosti smrti.

Policija je teretno vozilo uputila na izvanredni tehnički pregled, a ondje je utvrđeno čak 15 većih nedostataka na vozilu, priopćili su iz policije.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja, a policija utvrđuje sve detalje ove tragedije.