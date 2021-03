U stravičnoj nesreći na sjevernoj traci autoceste A3 noćas je oko 3.10 sati poginulo četvero ljudi, izvijestila PU brodsko posavska koja je nakon očevida objavila detalje ove tragedije.

Kako navode, kamionom iz Srbije upravljao je 42-godišnji državljanin Srbije koji se kretao u smjeru zapada i vozio je poluprikolicu u kojoj je bilo 24 ljudi, a radi se o stranim državljanima. Očevidom su utvrdili da se vozač nije držao svoje strane kretanja i obilježene trake, već je desnim kotačima zahvatio travnatu površinu, udarivši u dva smjerokazna stupića. Nakon toga se kamion vratio na kolnik, te je u zanošenju došlo do prevrtanja skupa vozila na desni bočni dio, na središnju metalnu odbojnu ogradu autoceste.

U nesreći je poginulo četvero ljudi, a više je ozlijeđenih. Od njih 10 je zadobilo teške ozljede i svi su zbrinuti u bolnicama u Novoj Gradiški, Slavonskom Brodu i Pakracu.

- Ne očekujete takve scene iako smo svakakve užase vidjeli. Pokušavate uključiti razum, isključiti emocije i najbrže pomoći u izvlačenju unesrećenih. Kidalo mi se srce kad sam, prolazeći pokraj jedne bale vidio ispod nje nogu koja se ne miče, i pritom čuo na engleskom jeziku vapaj mladića: 'Help, please help us. Please. I'm down here'. Bio je to jedan od šestorice unesrećenih koji su izvučeni živi iz kamiona. Dječica osnovnoškolske dobi su bila užasnuta i neutješno su plakala - rekao je za Jutarnji čovjek koji je sudjelovao u akciji spašavanja.

- Nakon što je kamion izletio, dio ljudi ispao je iz vozila, a dio je ostao prignječen ispod teških rola papira koji se koristi za izradu tetrapaka. U kamionu su bili ljudi u dobi od tridesetak godina te dvoje djece - rekao je za Dnevnik.hr zapovjednik JVP Novska Zlatko Pješ.

Iz policije navode da je promet bio zatvoren do 10.15 sati.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela (čl. 227. Kaznenog zakona) izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, policijski službenici će protiv vozača podnijeti kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.





Obzirom na to da se vozač nalazi u bolnici, policijski službenici će, kada se ostvare uvjeti za razgovor sa istim, nastaviti sa provođenjem kriminalističkog istraživanja na okolnosti počinjenja kaznenog djela (iz čl. 326. Kaznenog zakona) protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, te utvrđivanjem identiteta osoba, budući da ne posjeduju nikakve osobne identifikacijske dokumente.