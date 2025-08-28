Obavijesti

TUČNJAVA S VOZAČEM TRAMVAJA

Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €

Vlasnica beauty salona tukla se s vozačem ZET-a nakon što je svojim Range Roverom blokirala tramvaj. Kaže da je napadnuta prva i da je samo stala u ljekarnu po kapi za oči

Vlasnica beauty salona Dajana Body Space D.R. je vozačica Range Rovera koja se prošlog vikenda fizički sukobila s vozačem ZET-a na zagrebačkom Kvatriću. Do sukoba je došlo prošle subote kada je parkirala svoj Range Rover preblizu tramvajskih tračnica, pa tramvaj na liniji 11 nije mogao proći. Zaprimili smo i snimku iz travnja ove godine kada je vlasnica otvarala salon na Maksimirskoj cesti.

'On je mene prvi napao'

Krenula sam po kapi za oči jer imam infekciju. Zaustavila sam se na minutu do dvije, svjesna da sam nepropisno parkirala. Čak sam se i ispričala ljudima na izlasku iz ljekarne. Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. On je mene prvi napao - rekla je ranije za Jutarnji list.

Policija: Privedena je i kažnjena

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjom državljankom Bosne i Hercegovine te je utvrđeno da je u subotu 23. kolovoza oko 12.50 sati u Zagrebu na Trgu Eugena Kvaternika upravljala osobnim automobilom marke Range Rover zagrebačkih registarskih oznaka i počinila prekršaje iz članka 12. stavak 4. (nepoštivanje prometnog znaka-puna linija) te iz članka 82. stavak 1. ( nepropisno parkiranje vozila na nogostupu ) Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

- Također je utvrđeno da je narušavala javni red i mir na način da je verbalno i fizički napala 58-godišnjaka nakon čega se vozilom udaljila s mjesta događaja čime je počinila prekršaj iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

- Jučer tijekom dana, 27. kolovoza 30-godišnjakinja je uhićena te privedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

- Danas je 30-godišnjakinja prepraćena na Općinski prekršajni sud gdje je proglašena krivom i pravomoćnom sudskom presudom kažnjena novčanom kaznom od 790 eura - objavila je zagrebačka policija.

