VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon
Vlasnica beauty salona Dajana Body Space D.R. je vozačica Range Rovera koja se prošlog vikenda fizički sukobila s vozačem ZET-a na zagrebačkom Kvatriću, doznajemo. Do sukoba je došlo prošle subote kada je parkirala svoj Range Rover preblizu tramvajskih tračnica, pa tramvaj na liniji 11 nije mogao proći. Zaprimili smo i snimku iz travnja ove godine kada je vlasnica otvarala salon na Maksimirskoj cesti.
U javnosti se nakon incidenta pojavila snimka na kojoj se vidi da se na ulici fizički sukobljava s vozačem ZET-a. Na početku snimke vozač je na tlu. Potom on zamahuje nogom prema njoj, na što ona nasrće na njega i zamahuje šakama.
Kontaktirali smo je oko cijele situacije, no brzo je poklopila kada smo se predstavili. Spa centar kojeg vodi na Maksimirskoj proljetos je krenuo s radom. Riječ je o tretmanima mršavljenja, wellnessa, estetske terapije te detox programa i planova prehrane.
Na svojoj stranici navodi i kako je ona certificirana stručnjakinja za lipolizu te da "svojim znanjem i vještinama pomaže ljudima oblikovati tijelo i postići željene rezultate".
O sukobu vozača ZET-a i vlasnice salona oglasio se i ZET. Kazali su kako ih je neugodno iznenadio incident koji se dogodio u popodnevnim satima u subotu kod Kvaternikovog trga. Dodaju da je povod bio nepropisno parkirano osobno vozilo koje je prouzročilo zastoj tramvajskog prometa.
Sukladno protokolu, pokrenuta je interna procedura utvrđivanja okolnosti ovog nemilog događaja te je očitovanje vozača tramvaja u suprotnosti s navodima vlasnice automobila, a koji su preneseni u pojedinim medijima.
Dodaju da ne toleriraju bilo kakav oblik neprimjerenog ponašanja građana ili zaposlenika, a u tijeku je postupanje policije kako bi se utvrdile okolnosti događaja. Apeliraju na sve sudionike u prometu i da poštuju prometne propise i ne ometaju javni gradski prijevoz, jer svako nepropisno zaustavljanje ili parkiranje može izazvati zastoje, dovesti u neugodnu situaciju brojne korisnike te i ugroziti sigurnost svih sudionika u prometu.
- Izvadio sam mobitel da je prijavim policiji, ona me odgurnula, opsovala i otišla u ljekarnu. Fotografirao sam tramvaj koji nije mogao proći kraj njezinog automobila. ZET-ovac je izašao i nešto joj počeo objašnjavati, ona ga je odgurnula svom snagom tako da je pao na pod. Mislim da ga je još opalila nogom - ispričao nam je čitatelj o incidentu.
