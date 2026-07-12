Policija objavila detalje drame u Novom Zagrebu: Muškarac pred njima izvukao osigurač bombe

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom koji je u petak u Novom Zagrebu ručnom bombom prijetio četvorici pripadnika Jedinice specijalne i interventne policije te ugrozio sigurnost građana.

Incident se dogodio oko 16.05 sati na raskrižju Šišićeve ulice i Karamanova prilaza, nakon što su policajci uočili sumnjivog muškarca i prišli mu kako bi provjerili njegov identitet. Prema navodima policije, vidno uznemireni muškarac tada je iz torbice izvadio ručnu bombu M75, uklonio osigurač i zaprijetio da će ubiti sebe i policajce koji su mu prišli.

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Policijski službenici naredili su mu da vrati osigurač i tako spriječi moguće teške posljedice, no 35-godišnjak se oglušio na njihove zapovijedi. S bombom u ruci nastavio se kretati prema obližnjem parku, pritom nastavljajući s ozbiljnim prijetnjama.

Policija navodi da je svojim ponašanjem doveo u opasnost živote četvorice policajaca, ali i građana koji su se nalazili u blizini.

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Tijekom cijelog događaja policajci su muškarca držali pod stalnim nadzorom, a istodobno su osiguravali područje i brinuli da se građani nalaze na sigurnoj udaljenosti. Na mjesto događaja stigle su hitne službe, dodatni pripadnici Jedinice specijalne i interventne policije te policijski službenici protueksplozijske zaštite. Nakon nešto više od sat vremena muškarac je svladan i uhićen uz uporabu sredstava prisile, a bomba mu je oduzeta na siguran način. U incidentu nitko nije ozlijeđen.

Policija 35-godišnjaka sumnjiči za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, prisilu prema službenoj osobi te nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnesena Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu.