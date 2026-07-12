Obavijesti

News

Komentari 4
HODAO KROZ DJEČJI PARK

Policija objavila detalje drame u Novom Zagrebu: Muškarac pred njima izvukao osigurač bombe

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Policija objavila detalje drame u Novom Zagrebu: Muškarac pred njima izvukao osigurač bombe
17
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Policijski službenici naredili su mu da vrati osigurač i tako spriječi moguće teške posljedice, no 35-godišnjak se oglušio na njihove zapovijedi.

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom koji je u petak u Novom Zagrebu ručnom bombom prijetio četvorici pripadnika Jedinice specijalne i interventne policije te ugrozio sigurnost građana.

Zagreb: Uhićen muškarac koji je bio s bombom kod osnovne škole Zagreb: Uhićen muškarac koji je bio s bombom kod osnovne škole
17
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Incident se dogodio oko 16.05 sati na raskrižju Šišićeve ulice i Karamanova prilaza, nakon što su policajci uočili sumnjivog muškarca i prišli mu kako bi provjerili njegov identitet. Prema navodima policije, vidno uznemireni muškarac tada je iz torbice izvadio ručnu bombu M75, uklonio osigurač i zaprijetio da će ubiti sebe i policajce koji su mu prišli.

Pokretanje videa...

Drama u Utrinama VIDEO
Drama u Utrinama | Video: 24sata Video

Policijski službenici naredili su mu da vrati osigurač i tako spriječi moguće teške posljedice, no 35-godišnjak se oglušio na njihove zapovijedi. S bombom u ruci nastavio se kretati prema obližnjem parku, pritom nastavljajući s ozbiljnim prijetnjama.

Policija navodi da je svojim ponašanjem doveo u opasnost živote četvorice policajaca, ali i građana koji su se nalazili u blizini.

Zagreb: Čovjek s bombom kod osnovne škole, policija zatvorila okolne ulice
Zagreb: Čovjek s bombom kod osnovne škole, policija zatvorila okolne ulice | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Tijekom cijelog događaja policajci su muškarca držali pod stalnim nadzorom, a istodobno su osiguravali područje i brinuli da se građani nalaze na sigurnoj udaljenosti. Na mjesto događaja stigle su hitne službe, dodatni pripadnici Jedinice specijalne i interventne policije te policijski službenici protueksplozijske zaštite. Nakon nešto više od sat vremena muškarac je svladan i uhićen uz uporabu sredstava prisile, a bomba mu je oduzeta na siguran način. U incidentu nitko nije ozlijeđen.

DRAMA U NOVOM ZAGREBU Sat vremena jeze zbog čovjeka s bombom u Utrini: 'Mičite djecu, evo ga u parku. Murija ga lovi'
Sat vremena jeze zbog čovjeka s bombom u Utrini: 'Mičite djecu, evo ga u parku. Murija ga lovi'

Policija 35-godišnjaka sumnjiči za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, prisilu prema službenoj osobi te nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnesena Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Vatra progutala 10 automobila u Sesvetama! Zahvaćen i brod
KAOS

Vatra progutala 10 automobila u Sesvetama! Zahvaćen i brod

FOTO ILUSTRACIJA Građani su dojavili da u Travanjskoj ulici gore vozila u autoservisu
Thompson je za ovrhu (ne)spreman: Država će mu prisilno skinuti s računa 6630 €
BESPRAVNO 'ZIĐAO'

Thompson je za ovrhu (ne)spreman: Država će mu prisilno skinuti s računa 6630 €

Zakletog domoljuba Marka Perkovića Thompsona Državni inspektorat kaznio je zbog bespravne gradnje. Novi broj tjednika Express otkriva u tekstu da kaznu nije platio pa pjevaču sada stiže ovrha...
Ovo je Srbin koji je skoro ispao iz aviona! Objavljena šokantna snimka s Ryanairovog leta
PUKNUO PROZOR

Ovo je Srbin koji je skoro ispao iz aviona! Objavljena šokantna snimka s Ryanairovog leta

Prema iskazima putnika, zrakoplov je bio u zraku oko 30 do 40 minuta kada se začuo snažan prasak, nakon čega je, kako tvrde, došlo do dekompresije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026