Policija objavila detalje pljačke u Supernovi u Zagrebu! Zaštitari su pucali prema dvojici lopova

Iz zagrebačke policije objavili su detalje pljačke u Supernovi u Buzinu. Kako su naveli, dvojac maskiranih razbojnika stigao je na skuterima, zaprijetio zaštitarima vatrenim oružjem i ukrali su kofer za prijevoz novaca, a jedan od zaštitara prema njima je ispalio nekoliko hitaca.

Podsjetimo, razbojništvo se dogodilo jučer oko 12:20 na Aveniji Većeslava Holjevca u Novom Zagrebu. Dvojica maskiranih počinitelja stigla su na skuteru i prišla dvojici zaštitara te im zaprijetila vatrenim oružjem.

Policija je danas objavila da je jedan od zaštitara iz službenog pištolja prema pljačkašima ispalio nekoliko hitaca.

Unatoč tome, dvojac je uspio pobjeći.

U događaju, navodi se iz policije, nitko nije ozlijeđen. Na mjestu pljačke policija je obavila očevid, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura. Kriminalističko istraživanje se nastavlja.