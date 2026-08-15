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Policija objavila detalje pljačke u Supernovi u Zagrebu! Zaštitari su pucali prema dvojici lopova

Piše Luka Safundžić,
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Policija objavila detalje pljačke u Supernovi u Zagrebu! Zaštitari su pucali prema dvojici lopova
Zagreb: Pljačka u trgovačkom centru Supernova | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Na mjestu pljačke policija je obavila očevid, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura

Iz zagrebačke policije objavili su detalje pljačke u Supernovi u Buzinu. Kako su naveli, dvojac maskiranih razbojnika stigao je na skuterima, zaprijetio zaštitarima vatrenim oružjem i ukrali su kofer za prijevoz novaca, a jedan od zaštitara prema njima je ispalio nekoliko hitaca. 

Podsjetimo, razbojništvo se dogodilo jučer oko 12:20 na Aveniji Većeslava Holjevca u Novom Zagrebu. Dvojica maskiranih počinitelja stigla su na skuteru i prišla dvojici zaštitara te im zaprijetila vatrenim oružjem. 

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Policija je danas objavila da je jedan od zaštitara iz službenog pištolja prema pljačkašima ispalio nekoliko hitaca.

Unatoč tome, dvojac je uspio pobjeći.

U događaju, navodi se iz policije, nitko nije ozlijeđen. Na mjestu pljačke policija je obavila očevid, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura. Kriminalističko istraživanje se nastavlja.

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