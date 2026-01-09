Policija objavila detalje užasne prometne u Istri: Muškarac (59) poginuo. Vozio je bez vozačke...

Istarska policija objavila je detalje o prometnoj nesreći u kojoj je je u četvrtak poginula jedna osoba. Stradali vozač nije imao vozačku dozvolu, nije bio vezan sigurnosnim pojasom, a s ceste je sletio zbog neprilagođene brzine kretanja...

- Kod naselja Buići u četvrtak oko 21.40 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba. Nesreća se dogodila kada je 59-godišnjak upravljao automobilom, pulske registracijske oznake, kolnikom državne ceste D-302 iz smjera Buića prema Žbandaju. Vozač je vozio prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita, automobil kojem je istekla prometna dozvola, a nije bio ni vezan sigurnosnim pojasom - navode iz policije i odmah nastavljaju:

- Dolaskom do blagog zavoja, vozač je zbog neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad automobilom te je sletio van kolnika i udario u smjerokazni stupić pa u stablo. Pritom je vozač ispao iz vozila, a vozilo je udarilo u još stabala.

Djelatnici hitne medicinske pomoći pokušali su reanimirati muškarca, ali nažalost bezuspješno. Nad njegovim tijelom, po nalogu nadležnog državnog odvjetništva, obavit će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.

- Očevid su obavili policijski službenici, a nazočila mu je i zamjenica županijskog državnog odvjetnika. Za vrijeme trajanja očevida, od 22.12 do 1.18 sati, državna cesta bila je zatvorena za promet od raskrižja Stancija Kaligari do Žbandaja - pišu iz policije...