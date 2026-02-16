Policija objavila fotografiju: Traže muškarca zbog krađe u trgovačkom centru u Solinu

Policija je objavila fotografiju muškarca za kojeg se sumnja da ima saznanja o krađi počinjenoj u trgovačkom centru na području Solina.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Kako navode, kazneno djelo dogodilo se unutar prostorija centra, a muškarac s fotografije mogao bi imati informacije važne za rasvjetljavanje slučaja.

Iz policije pozivaju sve koji prepoznaju osobu ili imaju bilo kakve korisne informacije o njegovu identitetu da se odmah jave. Građani to mogu učiniti pozivom na broj 192.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Informacije je moguće dostaviti i elektroničkim putem, na adresu splitsko-dalmatinska@policija.hr