Policija objavila: Ukrajinac švercao Ruse u Dubrovniku

Metkovska policija u srijedu je spriječila krijumčarenje stranih državljana. Ovaj put, vozač je bio Ukrajinac (48), koji je prevozio nekoliko državljana Rusije, piše dubrovačko-neretvanska policija.

Policija je navečer zaustavila auto splitskih registracija. Vozača su uhitili zbog ilegalnog ulaska, boravka i kretanja u Republici Hrvatskoj. Utvrdili su da je Ruse prevozio za novac do odredišta u zapadnoj Europi.

Dovršili su kriminalističko istraživanje nad Ukrajincem i protiv njega podnijeli prijavu nadležnom državnom odvjetništvu. Predali su ga u pritvor Policijske postaje Metković.

Prema drugima su proveli postupak sukladno Zakonu o strancima.