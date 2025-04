Policija objavila fotke i snimku: Ovaj čovjek bacio je eksplozivnu napravu na kuću Andyja Bare!

Nešto prije 1 sat u noći snažna eksplozija probudila je 4. ožujka stanare Hercegovačke ulice u Zagrebu. U dvorište Andyja Bare, bivšeg nogometaša i hrvatskog nogometnog agenta, nepoznati muškarac bacio je eksplozivnu napravu, pri čemu su oštećena fasada i prozori kuće te ozlijeđen pas koji je bio u dvorištu.

Pokretanje videa... 00:28 Policija traži ovog čovjeka sa snimke | Video: PUZ

Zagrebačka policija objavila je fotografije muškarca za kojeg sumnja da ima saznanja o kaznenom djelu dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom na štetu više osoba.

Foto: PU zagrebačka

Radi se o muškarcu starosti oko 35 godina, mršavije tjelesne građe, nosi dioptrijske naočale, s vidljivim tetovažama na šaci i podlaktici lijeve ruke.

Foto: PU zagrebačka

Pozivaju građane, ukoliko imaju korisne informacije o osobi s fotografija i videosnimki, da ih o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese zagrebacka@policija.hr.

- Kćer je čula eksploziju i vrištanje, baš me nazvala maloprije. Oni su krasni ljudi. Nisam znala tko je on dok nisu doselili. Imaju novaca ali nisu bahati bogatuni. Nadam se da su im psi dobro, imaju dva njemačka ovčara. I djeca! Žao mi je djece. Kakvi to nenormalni ljudi bacaju bombe? Kakav je to svijet? Nenormalni vladaju nad normalnima - rekla nam je tada susjeda koju smo sreli u parku s psom.

Foto: PU zagrebačka

- Mislila sam da je potres, jako je eksplodiralo. Žao mi je djece, nadam se da nisu ništa čula - govori druga susjeda.