Policija okružila muškarca (49) u Sl. Brodu za kojim su raspisali potragu. Iz kuće se čuo pucanj!

U slavonskobrodskom naselju Jelas stanovnici su se u petak u prijepodnevnim satima uznemirili vidjevši više policijskih vozila, ne znajući što se događa. Muškarac (49) za kojim je bila raspisana potraga zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela ozlijeđen je u petak ujutro u kući na području Slavonskog Broda. Nakon što se odbio odazvati pozivima policije, a potom se iz kuće začuo pucanj. Policija ga je nakon toga zatekla ozlijeđenog i prevezena je u bolnicu, gdje je zadržan na liječenju.

Policijski službenici Policijske uprave brodsko-posavske operativnim su radom došli do saznanja o lokaciji na kojoj se muškarac skriva.

U jutarnjim satima zatvorio se u kuću i nije htio izaći na poziv policijskih službenika. Nakon određenog vremena začuo se pucanj, a muškarac je potom, na poziv policije, izašao iz kuće ozlijeđen.

Policijski službenici i djelatnici Hitne medicinske pomoći pružili su mu prvu pomoć oko 10 sati, nakon čega je prevezen u bolnicu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

Policija nastavlja s radom na slučaju. Po završetku liječenja muškarca i kriminalističkog istraživanja, a temeljem naloga Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu, osumnjičeni će biti predan u Zatvor u Požegi.