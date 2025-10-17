Policija opisala kako je 12 osoba varalo na IPTV uslugama: 'Zaradili više od milijun eura'

Ravnateljstvo policije objavilo je kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad 12 osumnjičenih osoba zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela i to: Nedozvoljena uporaba autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača u sastavu zločinačkog udruženja, Neovlašteno presretanje računalnih podataka u sastavu zločinačkog udruženja, Računalna prijevara u sastavu zločinačkog udruženja te Zlouporaba naprava u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 272. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona, sva u sastavu zločinačkog udruženja.

- Radi se o nastavku kriminalističkog istraživanja započetog 26. studenog 2024. godine protiv organizatora ilegalne IPTV usluge pod nazivom TSPD, ukupno njih 14, a koje je bilo provedeno u koordiniranoj akciji EUROPOL-a na području devet europskih država - navode u svom priopćenju.

Dodaju da je od 12 osumnjičenih za dvojicu utvrđena uloga administratora odnosno moderatora ilegalne IPTV usluge, dok je preostalih 10 osumnjičenih sudjelovalo u preprodaji usluge krajnjim korisnicima. Sumnja se da su kaznenim djelima pribavili više milijuna eura protupravne imovinske koristi.

- Realizacija kriminalističkog istraživanja je provedena na području pet policijskih uprava i to na području PU splitsko-dalmatinske, PU zagrebačke, PU primorsko-goranske, PU međimurske i PU istarske - kažu iz policije.

Dodaju da su u sklopu kriminalističkog istraživanja obavljene pretrage, nakon čega su svi osumnjičeni predani pritvorskom nadzorniku.

- Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnijeta je kaznena prijava - zaključuju iz policije.