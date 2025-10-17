Obavijesti

Policija opisala kako je 12 osoba varalo na IPTV uslugama: 'Zaradili više od milijun eura'

Realizacija kriminalističkog istraživanja  je provedena na području pet policijskih uprava, rekli su

Ravnateljstvo policije objavilo je kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad 12 osumnjičenih osoba zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela i to: Nedozvoljena uporaba autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača u sastavu zločinačkog udruženja, Neovlašteno presretanje računalnih podataka u sastavu zločinačkog udruženja, Računalna prijevara u sastavu zločinačkog udruženja te Zlouporaba naprava u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 272. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona, sva u sastavu zločinačkog udruženja.

- Radi se o nastavku kriminalističkog istraživanja započetog 26. studenog 2024. godine protiv organizatora ilegalne IPTV usluge pod nazivom TSPD, ukupno njih 14, a koje je bilo provedeno u koordiniranoj akciji EUROPOL-a na području devet europskih država - navode u svom priopćenju. 

Dodaju da je od 12 osumnjičenih za dvojicu utvrđena uloga administratora odnosno moderatora ilegalne IPTV usluge, dok je preostalih 10 osumnjičenih sudjelovalo u preprodaji usluge krajnjim korisnicima. Sumnja se da su kaznenim djelima pribavili više milijuna eura protupravne imovinske koristi.

- Realizacija kriminalističkog istraživanja  je provedena na području pet policijskih uprava i to na području PU splitsko-dalmatinske, PU zagrebačke, PU primorsko-goranske, PU međimurske i PU istarske - kažu iz policije. 

Dodaju da su u sklopu kriminalističkog istraživanja obavljene pretrage, nakon čega su svi osumnjičeni predani pritvorskom nadzorniku. 

- Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnijeta je kaznena prijava - zaključuju iz policije. 

