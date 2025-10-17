Uskok podigao optužnicu protiv referenta i supruga Ninčević Lesandrić zbog vile kod Omiša

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 1. travnja 2025., pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana (1979., 1983.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti i krivotvorenja službene ili poslovne isprave te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

Podsjetimo, radi se o istrazi u kojoj je prvookrivljeni referent Dragan Pivčević, a Uskok još i tereti Ivana Lesandrića, supruga Ivane Ninčević Lesandrić

Optužnicom se stavlja na teret da je, u razdoblju od 3. rujna do 3. listopada 2019. u Omišu, I. okr. Pivčević kao samostalni upravni referent za gospodarstvo i turizam, Službe za gospodarstvo, Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Ispostave Omiš, pristao na traženje II. okr. Lesandrića da mu omogući da u bespravno izgrađenom objektu u Katunima obavlja ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu, iako je znao da za tu građevinu nije izdana pravomoćna građevinska dozvola, da ta građevina nema uporabnu dozvolu te da ne ispunjava uvjete za ozakonjenje nezakonito izgrađene građevine i izdavanje rješenja o izvedenom stanju sukladno posebnom propisu.

Tako je I. okr., na temelju zahtjeva II. okr. od 3. rujna 2019. za izdavanje rješenja kojim se odobrava pružanje usluga smještaja u stambenom objektu, 27. rujna 2019. sačinio zapisnik o očevidu u kojem je neistinito naveo da taj objekt ispunjava minimalne tehničke uvjete za kategorizaciju objekta s tri zvjezdice. Nadalje je neistinito naveo da je tom očevidu prisustvovao zaposlenik iste Službe u Ispostavi Omiš kao član povjerenstva za utvrđivanje tih uvjeta, a zapisnik je ovjerio svojim potpisom i potpisom tog zaposlenika. Potom je neistinito sačinjeni zapisnik uložio u spis i na osnovu njega 3. listopada 2019. izdao privremeno rješenje kojim se II. okr. u tom objektu odobrava pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu. U obrazloženju navedenog rješenja I. okr. je upisao da je II. okr., uz zahtjev za izdavanje privremenog rješenja za odobrenje pružanja usluga smještaja u domaćinstvu, priložio i zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene građevine podnesen 19. travnja 2019. Ispostavi Omiš, iako je znao da navedeno ne odgovara istini. Naime, takav zahtjev nije podnesen, već je II. okr. podnio tek zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, koja dozvola nikada nije izdana. Na opisani način je I. okr. protuzakonito omogućio II. okr. obavljanje usluga smještaja u domaćinstvu.