Obavijesti

News

Komentari 0
DRAMA TIJEKOM UTAKMICE

Policija otkrila detalje: Navijač (26) raketama gađao Cibalijine fanove, završio je u pritvoru!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Policija otkrila detalje: Navijač (26) raketama gađao Cibalijine fanove, završio je u pritvoru!

Splićanin (26) izazvao kaos na utakmici Cibalija-Hajduk! Ispalio rakete prema domaćim navijačima, ugrozio živote i zaradio prijavu. Policija traga za ostalim sudionicima

Policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-srijemske proveli su kriminalističko istraživanje nad muškarcem (26) iz Splita zbog sumnje da je 29. listopada ove godine, tijekom utakmice između Cibalije i Hajduka u Vinkovcima, izazvao ozbiljan incident na tribinama.

Navode kako je mladić kao pripadnik gostujućih navijača ispalio veći broj signalnih raketa prema tribini na kojoj su se nalazili domaći navijači. Nekoliko raketa palo je među publiku, čime je doveo u opasnost živote i zdravlje ljudi na stadionu.

NAKON KAOTIČNE UTAKMICE Cibalia se oglasila zbog nereda: Torcida je ugrozila gledatelje
Cibalia se oglasila zbog nereda: Torcida je ugrozila gledatelje

Zbog svega, protiv 26-godišnjaka je podnesena kaznena prijava za kazneno djelo izazivanja nereda prema članku 324. Kaznenog zakona, a policija ga je uz prijavu predala pritvorskom nadzorniku.

Policija ne staje tu, kako su priopćili, kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se otkrio identitet ostalih sudionika u ovom opasnom navijačkom ispadu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!
KRUŽI UZNEMIRUJUĆA SNIMKA

Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!

Motociklist je s teškim tjelesnim ozljedama kralježnice i glave završio u Općoj bolnici Zadar. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o jednom ugostitelju s područja Biograda
Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'
IMAJU DVIJE REKTOROVE NAGRADE

Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'

Sestra i brat Koren na šestoj su godini Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nagrađeni su za projekte posvećene onkološkim pacijenticama i slijepim i slabovidnim osobama
Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru
ZATVOREN PROMET

Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru

U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a promet je na tom dijelu prometnice zbog sudara zatvoren za sav promet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025