Policija otkrila detalje: Navijač (26) raketama gađao Cibalijine fanove, završio je u pritvoru!

Policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-srijemske proveli su kriminalističko istraživanje nad muškarcem (26) iz Splita zbog sumnje da je 29. listopada ove godine, tijekom utakmice između Cibalije i Hajduka u Vinkovcima, izazvao ozbiljan incident na tribinama.

Navode kako je mladić kao pripadnik gostujućih navijača ispalio veći broj signalnih raketa prema tribini na kojoj su se nalazili domaći navijači. Nekoliko raketa palo je među publiku, čime je doveo u opasnost živote i zdravlje ljudi na stadionu.

Zbog svega, protiv 26-godišnjaka je podnesena kaznena prijava za kazneno djelo izazivanja nereda prema članku 324. Kaznenog zakona, a policija ga je uz prijavu predala pritvorskom nadzorniku.

Policija ne staje tu, kako su priopćili, kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se otkrio identitet ostalih sudionika u ovom opasnom navijačkom ispadu.