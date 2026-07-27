Policija pojačala nadzor na moru: U tjedan dana ispisala 47 kazni, najviše zbog glisiranja

Policija je cijeli protekli tjedan na moru provodila nadzor i kontrolu sudionika pomorskog prometa. Tijekom akcije su sankcionirali ukupno 47 različitih prekršaja, a najveći broj, njih čak 20, odnosio se na nepropisno glisiranje.

Ostali sankcionirani prekršaji odnosili su se na prekrcaj, nedozvoljeno sidrenje, neposjedovanje dokumentacije i slično. Policija još jednom upozorava da je prilikom upravljana gliserima, skuterima i sličnim brodicama na mlazni pogon obavezno poštivanje propisa i pravila ponašanja na moru, posebno propisane udaljenosti od obale, kako bi na taj način izbjegli mogućnost da se dogodi nesreća.

"S obzirom na intenzitet prometa na moru pozivamo sve sudionike pomorskog prometa da se pridržavaju zakona i pomorskih pravila kako bi spriječili negativne događaje na moru", poručuju iz splitske policije.