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Policija pojačala nadzor na moru: U tjedan dana ispisala 47 kazni, najviše zbog glisiranja

Piše HINA,
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Policija pojačala nadzor na moru: U tjedan dana ispisala 47 kazni, najviše zbog glisiranja
Šibenik: Brzo glisiranje policija kažnjava | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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U proteklih sedam dana posada Pomorske policije Policijske uprave splitsko-dalmatinske sankcionirala je ukupno 47 raznih prekršaja na moru od kojih su najčešći bili glisiranje, doznaje se u splitskoj policiji

Policija je cijeli protekli tjedan na moru provodila nadzor i kontrolu sudionika pomorskog prometa. Tijekom akcije su sankcionirali ukupno 47 različitih prekršaja, a najveći broj, njih čak 20, odnosio se na nepropisno glisiranje.

Ostali sankcionirani prekršaji odnosili su se na prekrcaj, nedozvoljeno sidrenje, neposjedovanje dokumentacije i slično. Policija još jednom upozorava da je prilikom upravljana gliserima, skuterima i sličnim brodicama na mlazni pogon obavezno poštivanje propisa i pravila ponašanja na moru, posebno propisane udaljenosti od obale, kako bi na taj način izbjegli mogućnost da se dogodi nesreća.

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"S obzirom na intenzitet prometa na moru pozivamo sve sudionike pomorskog prometa da se pridržavaju zakona i pomorskih pravila kako bi spriječili negativne događaje na moru", poručuju iz splitske policije.

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