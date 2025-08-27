Policija pronašla sumnjivca koji je razbacao otpad po dvorištu gradonačelnika Duspare

Nakon prijave, vijest je objavljena i na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda, a policija je privela mušku osobu koju dovode u vezu s ovim činom.

Po zaključivanju policijskog istraživanja bit će utvrđeno je li osim ovog vandalskog djela, došlo i do narušavanja nepovredivosti doma ili ako je na bilo koji drugi način ugrožena sigurnost gradonačelnikove obitelji.