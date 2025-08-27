Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON PRIJAVE

Policija pronašla sumnjivca koji je razbacao otpad po dvorištu gradonačelnika Duspare

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Policija pronašla sumnjivca koji je razbacao otpad po dvorištu gradonačelnika Duspare
Foto: Pixsell/Plusportal

Dvorište obiteljske kuće slavonskobrodskog gradonačelnika Mirka Duspare, u Bašićevoj ulici, u srijedu ujutro bilo je puno razbacanog otpada

Nakon prijave, vijest je objavljena i na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda, a policija je privela mušku osobu koju dovode u vezu s ovim činom.

INCIDENT USRED NOĆI Duspari smeće bacili u dvorište: 'Vjerujem da će policija odraditi svoj dio da se to ne ponavlja'
Duspari smeće bacili u dvorište: 'Vjerujem da će policija odraditi svoj dio da se to ne ponavlja'

Po zaključivanju policijskog istraživanja bit će utvrđeno je li osim ovog vandalskog djela, došlo i do narušavanja nepovredivosti doma ili ako je na bilo koji drugi način ugrožena sigurnost gradonačelnikove obitelji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon
EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon

Spa centar kojeg vodi na Maksimirskoj s radom je započeo na proljeće. Zaprimili smo snimku s otvorenja
Thompsonu u bazen stanu 54 tone vode, vještaci upozorili: 'Opasno je'. Reagirao odvjetnik
VJEŠTAČILI SU ZGRADU

Thompsonu u bazen stanu 54 tone vode, vještaci upozorili: 'Opasno je'. Reagirao odvjetnik

Perkovićev odvjetnik Marko Višić za 24sata kaže da je riječ o privatnim vještačenjima, zbog kojih se ne zabrinjavaju.
Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'
ŽIVOT U AGONIJI

Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'

Svjetlana Kalanjoš (39) iz okolice Murskog Središća zbog metaboličkih i hormonalnih bolesti prikovana je za krevet. ‘Samo želim ustati i prošetati’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025