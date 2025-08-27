Dvorište obiteljske kuće slavonskobrodskog gradonačelnika Mirka Duspare, u Bašićevoj ulici, u srijedu ujutro bilo je puno razbacanog otpada
NAKON PRIJAVE
Policija pronašla sumnjivca koji je razbacao otpad po dvorištu gradonačelnika Duspare
Nakon prijave, vijest je objavljena i na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda, a policija je privela mušku osobu koju dovode u vezu s ovim činom.
Po zaključivanju policijskog istraživanja bit će utvrđeno je li osim ovog vandalskog djela, došlo i do narušavanja nepovredivosti doma ili ako je na bilo koji drugi način ugrožena sigurnost gradonačelnikove obitelji.
