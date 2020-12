Nenad Vukašinović koji je u petak oko podneva nakon tjedan dana bijega pred policijom, pronađen u kući u Prgomelju doveden je u bjelovarsku policiju u svojstvu osumnjičenika zbog prometnih prekršaja.

- Nije bilo zakonskih osniva da se zadrži ili po žurnom postupku privede na bjelovarski Prekršajni sud i oko 18 sati je pušten da se brani sa slobode. Prijava na sud ide redovnim putem – pojasnila nam je proceduru, glasnogovornica Pu bjelovarsko bilogorske, Maja Barbir Grubić.

Zakon propisuje da se u takvim situacijama osumnjičenik za prometne prekršaj koji nije zatečen za upravljačem može zadržati u policiji najduže šest sati, što je i bilo u konkretnom slučaju. Naime radi se o 52-godišnjem stanovnika bjelovarskog prigorskog naselja, koji je tjedan dana prije na cesti kod Rovišća u svom starom neregistriranom Opelu pobjegao presretačima koji su ga zaustavili. Sjeo je iznenada u automobil i krenuo preko livada i polja u nepoznato. Od se vješto skrivao čitav tjedan, da bi u petak oko podneva dočekao policajce u vlastitom domu. Radi se o muškarcu koji je rekorder u „sakupljanju“ prekršajnih prijava. Neslužbeno doznajemo da ih je do sada dobio gotovo 100-tinjak, zbog kojih je gotovo 50-tak puta odlazio u zatvor jer kazne ne plaća. Proveo je gotovo pet godina po zatvorima. Što u Bjelovaru i nešto u Remetincu.

Nenad, već gotovo dva desetljeća vozi traktor i automobil unatoč što nema jednu šaku koju je izgubio u berbi kukuruza, a na drugoj ruci ima samo dva prsta. Da bi mogao upravljati vozilima ona trebaju biti prilagođena za osobe s invaliditetom kakav ima Vukašinović, no on to ne radi i stoga, kao i vožnje pod utjecajem alkohola stalno je u sukobu sa zakonom. Od oduzimanja vozačke dozvole redovito je za volanom čineći prometne prekršaje.

Svojevremeno je Đurđa Adlešić, dok je bila gradonačelnica Bjelovara gradskim novcem platila ugradnju pomagala na traktor, ali je to izgleda bio uzalud potrošen novac.

Rezultat njegove „upornosti“ je slaganje kazni kao na tekućoj traci. Naime, svojevremeno su i mediji u jednu ruku blagonaklono „gledali“ na Nenadove vratolomije. Uglavnom je kazne dobio jer je vozio traktor bez dozvole ili bez registracije ili bez osiguranja ili je, pak, počinio lakše prometne prekršaje u koje spadaju i prometne nezgode. Prva novčana kazna koju je dobio za gro prometnih prekršaja iznosila je tisuću njemačkih maraka. Bilo je to početkom 2000–te godine, a Vukadinović je već tada novčanu kaznu odlučio zamijeniti zatvorskom kaznom. To je bio njegov prvi odlazak iza rešetaka i od tada ga je jednostavno „krenulo“.

Priznao je to i sam Vukadinović koji je svojevremeno izjavio; 'Policija me namjerno hvata i baš su me uzeli na pik'.

- Nikoga ne zanima što ja s dva prsta moram dotjerati traktor na njivu. Ostao sam i bez pomoći koju sam imao kao hrvatski branitelj. Bio bih poštovan da sam počeo krasti, a ovako me policija čeka u zasjedi – svojevremeno je kazao potpisniku ovih redova. Zbog tolikog broja pravomoćnih kazni i odlazaka u zatvor stekao je epitet najkažnjavanije osobe na području Bjelovarsko – bilogorske županije.