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ZAPLIJENILI DROGU

Policija razbila narko-ekipu u Varaždinu? Uhitili šestoricu

Piše HINA,
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Policija razbila narko-ekipu u Varaždinu? Uhitili šestoricu
Ilustracija | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je šest muškaraca u dobi od 29 do 39 godina. Policija je pronašla više od kilogram droge, hašiš, desetke tableta i digitalnu vagu.

Varaždinska policija provela je u subotu kriminalističko istraživanje nad šestoricom muškaraca u dobi od 29 do 39 godina zbog sumnje na više kaznenih djela povezanih s drogom. Kako su izvijestili iz Policijske uprave varaždinske, osumnjičeni se terete za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te omogućavanje trošenja droga. Tijekom istraživanja policijski službenici zaplijenili su oko 1.040 grama konoplje tipa droga, dva grama hašiša, četrdesetak tableta helexa, preciznu digitalnu vagu te više mobitela.

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Policija nastavlja s provođenjem hitnih istražnih radnji kako bi utvrdila sve okolnosti slučaja.

Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesene kaznene prijave.

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