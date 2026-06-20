Policija razbila narko-ekipu u Varaždinu? Uhitili šestoricu

Varaždinska policija provela je u subotu kriminalističko istraživanje nad šestoricom muškaraca u dobi od 29 do 39 godina zbog sumnje na više kaznenih djela povezanih s drogom. Kako su izvijestili iz Policijske uprave varaždinske, osumnjičeni se terete za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te omogućavanje trošenja droga. Tijekom istraživanja policijski službenici zaplijenili su oko 1.040 grama konoplje tipa droga, dva grama hašiša, četrdesetak tableta helexa, preciznu digitalnu vagu te više mobitela.

Policija nastavlja s provođenjem hitnih istražnih radnji kako bi utvrdila sve okolnosti slučaja.

Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesene kaznene prijave.