Policija spremna za Schengen? 'Pod kontrolom su sve granice'

Hrvatska će do kraja ove godine ispuniti tehničke uvjete, a očekujem da ćemo ući u Schengen do 2020. godine, kazali su premijer Andrej Plenković te ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Sudeći prema podacima koje smo dobili od MUP-a, Hrvatska bi do kraja godine doista mogla ispuniti tehničke uvjete, no nažalost, to ne mora značiti da će nas primiti i da vladajući imaju razloga za optimizam.

Tako su, primjerice, Rumunjska i Bugarska tehničke uvjete ispunile još 2011. godine, ali još nisu dio schengenskog prostora. Redovito ih odbijaju zbog manjkavosti na područjima pravne države i borbe protiv korupcije, pa je pitanje kako će Hrvatska proći na evaluaciji iz tih područja.

Stručnjak za međunarodnu sigurnost Marinko Ogorec smatra da je odluka o ulasku u Schengen prije svega politička odluka Europske unije.

- Vjerujem da smo u velikoj mjeri doista zadovoljili tehničke uvjete, ako ne u potpunosti, sasvim sigurno ćemo ih zadovoljiti do 2020. godine, no hoće li to biti dovoljno teško je reći. U pitanju su prije svega interesi pojedinih zemalja članica - objašnjava Ogorec.

Što se tiče tehničke opremljenosti, Hrvatska je napokon dostigla željeni broj policijskih snaga te raspolaže sa 6500 graničnih policajaca. Od ukupno raspoloživih 120 milijuna eura iz Schengenskog instrumenta MUP je za graničnu infrastrukturu, obuku i opremanje policajaca iskoristio čak 116,861.415 eura, odnosno 97,38% sredstava. Ukupni iznos svih EU fondova koji su financirali graničnu policiju veći je od 160 milijuna eura.

Nabavili su 355 novih osobnih, terenskih i gospodarskih vozila, dva helikoptera AW 139, a za nadzor rijeka i mora raspolažemo s ukupno 94 broda. Nabavili su i ručne te stacionarne termovizijske uređaje, a ove godine planiraju nabavu još 240 ručnih svjetiljki, 240 čeonih lampi, 60 laptopa i 60 terenskih vozila.