PRONAĐEN EKSPLOZIV

Spriječen napad ispred banke u Parizu: Uhićen jedan muškarac

Piše HINA,
Ispred zgrade Bank of America pronađena improvizirana eksplozivna naprava, istraga vodi antiteroristički odjel

U subotu je u Parizu ispred Bank of Amerika spriječen napad eksplozivnom napravom zahvaljujući intervenciji policajaca koji su uhitili muškarca koji se pripremao detonirati je, doznaje AFP iz izvora bliskih istrazi. Incident se dogodio oko 3:30 sati u ulici Rue de la Boétie u zapadnom dijelu središnjeg Pariza, ispred zgrade Bank of America. Policajci su uhitili muškarca koji je upravo postavio improviziranu eksplozivnu napravu ispred zgrade.

Prema jednom od izvora napravljena je od spremnika s 5 litara tekućine, vjerojatno ugljikovodika i mehanizma za detonaciju.

Istraga je povjerena odjelu za antiterorizam pariške brigade za kriminalističke istrage.

