OČEVID OBAVLJEN

Policija traga za grafiterom: Crvenom bojom šarao po Puli

Piše Luka Safundžić,
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Grafitima je oštećeno nekoliko zgrada te policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja, rekla je policija

Istarska policija izvijestila je kako su utvrdili kako je nepoznati počinitelj 21. studenog crvenom bojom ispisao grafite na više lokacija u Puli.

Riječ je o grafitima na znaku u Mornaričkom parku, na fasadama zgrada u Rizzijevoj ulici, Keršovanijevoj ulici, Besenghijevoj ulici, Balotinoj ulici i Ulici Palazzine te na ogradnom zidu društvenog centra u Kranjčevićevoj ulici.

- Policijski službenici obavili su očevid te nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja - rekla je policija. 

