Grafitima je oštećeno nekoliko zgrada te policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja, rekla je policija
OČEVID OBAVLJEN
Policija traga za grafiterom: Crvenom bojom šarao po Puli
Istarska policija izvijestila je kako su utvrdili kako je nepoznati počinitelj 21. studenog crvenom bojom ispisao grafite na više lokacija u Puli.
Riječ je o grafitima na znaku u Mornaričkom parku, na fasadama zgrada u Rizzijevoj ulici, Keršovanijevoj ulici, Besenghijevoj ulici, Balotinoj ulici i Ulici Palazzine te na ogradnom zidu društvenog centra u Kranjčevićevoj ulici.
- Policijski službenici obavili su očevid te nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja - rekla je policija.
