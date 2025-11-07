Grafiti puni mržnje, huliganizam i subotnji prosvjed u Splitu: 'Ne očekujem nerede, ali kuha se...'

Grafiti s porukama mržnje prema Srbima osvanuli su ujutro na zgradi školske dvorane na splitskim Plokitama. Na zidu su ispisane poruke "Ubij Srbina" i "Mrš iz Hrvatske", uz ustaško slovo "U".

Sramotne poruke ispisane su samo nekoliko dana nakon što je skupina maskiranih muškaraca, odjevenih u crno, upala u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape, gdje su se u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta trebali održati Dani srpske kulture. Sudionici, među njima i umirovljenici te mladi članovi kulturno-umjetničkog društva iz Novog Sada, mirno su napustili prostoriju nakon upada i vratili se u Novi Sad.

Splitska policija ubrzo je privela devet muškaraca u dobi od 23 do 59 godina, koji su kazneno prijavljeni zbog nasilničkog ponašanja i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti. Svih devet završilo je u jednomjesečnom istražnom zatvoru zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela, zbog čega je Torcida najavila prosvjed za danas u 11 sati na splitskoj Rivi. Prosvjed će podržati koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga Splita i županije jer smatraju da su posljednji događaji 'napuhani' i da je riječ o medijsko-političkoj histeriji, a ne o stvarnom napadu na srpsku manjinu.

Premijer Andrej Plenković komentirao je incident u Splitu, ali i prosvjed. Poručio je organizatorima da se zapitaju protiv čega prosvjeduju te je za stvaranje napete atmosfere u društvu optužio oporbu. Plenković je istaknuo kako je Hrvatska država sa svojim Ustavom, zakonima i vrijednostima u kojoj se svi moraju dobro osjećati, i Hrvati i pripadnici nacionalnih manjina.

Zagreb: Premijer Andrej Plenković održao izvanrednu konferenciju za medije | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Gledali smo proteklih mjeseci histerične reakcije ljevice, koja je vidjela u svemu povijesni revizionizam i ustaštvo. Takva situacija kreira atmosferu tenzija, polarizacije i podjela. Dapače, ta ljevica optužuje Vladu i mene osobno kao promotore ustaštva. Naravno, to niti je naš stav niti postoji razlog zašto bi nam se tako nešto pripisalo - rekao je premijer.

Kritizirao je zatim SDP i Možemo!, navodeći da "govore o imaginarnom duhu iz boce iako je koncert Thompsona dopustila gradska vlast u Zagrebu, iz straha pred pola milijuna ljudi".

- U tom se kontekstu dogodio incident u ponedjeljak. I, nakon toga, u ime cijele Vlade, osudili smo to. Nitko racionalan to nije osudio. Što da se to dogodilo Hrvatima u Vojvodini? Da im se pojavilo stotinjak maskiranih osoba? - rekao je premijer.

Smatra da je situacija u Hrvatskoj mirna, ali da "nerelevantni akteri" pokušavaju stvoriti ozračje krize i zapaljivu atmosferu. Plenković je naglasio da svi u Hrvatskoj moraju imati svoja prava, pa tako i srpska manjina.

- Ništa se neće dogoditi vrijednostima Domovinskog rata i braniteljima ako se održi folklorna manifestacija kao ona u Splitu - poručio je i dodao da ne strahuje od eskalacije tijekom prosvjeda.

Komentirao je i slučaj HDZ-ovca koji je uhićen dodavši kako o njemu ništa ne zna te da svi koji ga znaju govore o njemu samo najbolje i da se tamo našao slučajno.

Sigurnosni stručnjak Željko Cvrtila za 24sata komentirao je cijeli slučaj i najavljeni prosvjed navijača Torcide, ističući da pravo na prosvjed ima svatko te da će, siguran je, prosvjed proći bez nasilja.

- Mislim da je pogreška što se ulazilo u prostor proslave, iako, realno, pravo na prosvjed imaju svi, pa i Torcida. Ali trebali su ostati vani i prosvjedovati. Tamo, osim verbalnog, nije bilo nasilja. Policija je, prema mojemu mišljenju, pogrešno provela akciju jer nema kaznenog djela. U sličnim situacijama, poput ulaska grupe bubnjara koji su ušli u prostor molitelja svojedobno na zagrebačkom trgu, nitko nije bio uhićen. Ovdje imamo nacionalnu netrpeljivost, ondje je u pitanju bila vjerska. Bojim se da se vraćamo u rankovićevska vremena - rekao je Cvrtila dodavši kako očekuje mnogo ljudi na subotnjem prosvjedu.

- Ne očekujem nerede, ali u društvu se kuha. Neke stare dogme pucaju i trebat će nam novi društveni ugovor. Moramo ozbiljno promisliti što jest srpska kultura, a što širenje velikosrpske propagande. Ako se u manastiru pjevaju pjesme koje vrijeđaju hrvatski narod, to nije kultura - zaključuje Cvrtila, koji ističe da nije ni desne ni lijeve orijentacije.

Foto: HRT/Vedran Peteh

Nakon upada huligana na Dane srpske kulture u Splitu u ponedjeljak i nakon poziva Torcide na prosvjed danas u 11 sati na splitskoj Rivi, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović održao je u Splitu sastanak s gradonačelnikom Tomislavom Šutom.

- Javna okupljanja u demokratskim društvima nisu nešto za što se daje zeleno svjetlo ili se odobrava. To je ustavno pravo i definira Hrvatsku kao demokratsku državu. Naravno da smo upoznati s prosvjedom, policija analizira situaciju i učinit ćemo sve kako bi se sačuvali javni red, mir i sigurnost hrvatskih građana. Rekao bih, to je jedna od situacija na koju se policija naučila postavljati. Osnovno je da svi koji organiziraju prosvjede i okupljanja moraju voditi reda o javnom redu, miru i sigurnosti - rekao je Božinović.

Komentirao je i sramotne grafite na dvorani splitske škole.

- Bilo je više grafita koji su se sinoć pojavili. Što je policija uočila, to je i riješila, a što nije, predmet je kriminalističkih istraživanja. To se odnosi i na prijavu gospodina Pupovca, o kojoj se postupa. Porast govora mržnje uistinu se događa i to nam ne treba. Činjenica je da se događaju i, s jedne strane, treba riješiti individualne slučajeve, ali i uzimati u obzir cjelinu. Ono što mene najviše brine je pitanje vršnjačkog nasilja, seksualnog iskorištavanja djece na internetu, i to je puno važnije nego što se te teme mogu na kvalitetan način iskomunicirati u javnosti - rekao je ministar unutarnjih poslova te dodao da je policija upoznata s najavama i učinit će sve kako bi sačuvali javni red i mir te sigurnost građana.

U Hrvatskoj je na snazi Zakon o javnom okupljanju koji regulira kako se organizator mora ponašati ako želi održati javno okupljanje u Hrvatskoj. Tako se mirnim okupljanjem i javnim prosvjedom smatra svako organizirano okupljanje više od 20 osoba, koje se održava radi javnog izražavanja i promicanja političkih, socijalnih ili nacionalnih uvjerenja i ciljeva. Javna priredba je okupljanje organizirano radi ostvarivanja prihoda u okviru registrirane djelatnosti, a s obzirom na broj sudionika ili narav priredbe, zahtijeva posebne sigurnosne mjere. Prijavu javne priredbe treba podnijeti najkasnije sedam dana prije početka održavanja. Mirno okupljanje i javni prosvjed treba prijaviti najkasnije pet dana prije početka održavanja, a iznimno iz osobito opravdanih razloga prijava se može podnijeti najkasnije 48 sati prije početka okupljanja. Ministarstvo unutarnjih poslova može zabraniti održavanje mirnog okupljanja ili prosvjeda ako on nije pravodobno i uredno prijavljen, ako je prijavljen na mjestu gdje je zabranjeno održavanje te ako postoji opravdana vjerojatnost da će dovesti do nasilja, ozbiljnog poremećaja javnog reda i mira i sl.

- Očekuje se mnogo ljudi, ali znamo kako se postaviti u takvim situacijama - izjavio je Božinović.

Sličan ton imao je i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, koji je poručio da svatko ima pravo prosvjedovati, ali da prosvjed mora biti "miran, dostojanstven i s jasnim porukama".

- Borili smo se za to da svatko može izraziti svoje mišljenje. Ne smijemo se ponašati kao u Srbiji - rekao je Anušić.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta smatra, pak, da nije dobro što se dogodilo i žao mu je da je Split u udarnim terminima svih televizijskih dnevnika.

- Sigurnost mora biti na prvome mjestu, ali svatko ima pravo iskazati svoje mišljenje. Svi se moramo izdignuti iznad ove situacije - rekao je Šuta i istaknuo da će institucije odraditi svoj posao.

Oglasio se i bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak.

- Očekujem od vodstva Hajduka i imenom i prezimenom vodstva Torcide da se jasno odrede žele li biti snaga sporta i zajedništva ili oruđe politike i podjela. Podsjetite se povijesti, onih koji su Hajduk stvarali kao simbol slobode, a ne mržnje - kazao je.