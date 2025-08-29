Obavijesti

News

MOTORIST JE OZLIJEĐEN

Policija traži Slovenca: Udario motorista kod Poreča i odjurio

Piše Iva Tomas,
Foto: Ivica Galović/Pixsell

Svjedoci mogu nazvati na broj telefona  052 533 039 ili 192, a mogu doći osobno u prostorije policijske postaje. Informacije je moguće proslijediti i putem e-maila

Policija traga za nepoznatim vozačem koji je u četvrtak u 16 sati na raskrižju nerazvrstane ceste i ceste D302 kod Poreča udario u motocikl pulskih registracija kojim je upravljao muškarac (36), piše istarska policija.

Nepoznati vozač auta crvene boje i slovenskih registracija na križanju se nije zaustavio i skrenuo je ulijevo, iako je na raksrižju znak za zaustavljanje i  znak za obvezno skretanje desno. Oduzeo je prednost motociklu koji je vozio ravno i udario ga je u lijevu bočnu stranu motocikla. 

Vozač auta se udaljio s mjesta nesreće, bez da je razmijenio podatke. Motociklost je lakše ozlijeđen. Policija traži vozača auta i poziva svjedoke koji su se u trenutku nesreće našli na mjestu događaja da se jave u Policijsku postaju Poreč - Parenzo.

Svjedoci mogu nazvati na broj telefona  052 533 039 ili 192, a mogu doći osobno u prostorije policijske postaje. Informacije je moguće proslijediti i putem e-maila.

