Konj joj istrčao pred auto kod Grubišnog Polja. Šteta je čak 4000 €, konj samo odšetao...

Velika materijalna šteta nastala je na automobilu Njemice (39) dok je vozila kroz naselje Ladislav u četvrtak oko 20.55 sati, piše bjelovarsko-bilogorska policija.

U jednom je trenutku na cestu istrčao konj s pašnjaka. Vozačica ga je prednjim dijelom auta udarila, a konj se potom vratio u dvorište. Na autu je nastala materijalna šteta od oko 4.000 eura.

Vlasnik konja je muškarac (33), a kažnjen je novčano jer životinju nije držao pod nadzorom, zbog čega je nastala prometna nesreća s materijalnom štetom