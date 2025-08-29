Obavijesti

News

Komentari 0
KAŽNJEN JE VLASNIK KONJA

Konj joj istrčao pred auto kod Grubišnog Polja. Šteta je čak 4000 €, konj samo odšetao...

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Konj joj istrčao pred auto kod Grubišnog Polja. Šteta je čak 4000 €, konj samo odšetao...
Zagreb: Policijski očevid na odlagalištu smeća Jakuševec | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

Vozačica ga je prednjim dijelom auta udarila, a konj se potom vratio u dvorište

Velika materijalna šteta nastala je na automobilu Njemice (39) dok je vozila kroz naselje Ladislav u četvrtak oko 20.55 sati, piše bjelovarsko-bilogorska policija.

TEŠKA NESREĆA Strava u Jadranu. Muškarac pao s broda, zahvatio ga propeler: 'Sin ga je pokušavao spasiti...'
Strava u Jadranu. Muškarac pao s broda, zahvatio ga propeler: 'Sin ga je pokušavao spasiti...'

U jednom je trenutku na cestu istrčao konj s pašnjaka. Vozačica ga je prednjim dijelom auta udarila, a konj se potom vratio u dvorište. Na autu je nastala materijalna šteta od oko 4.000 eura.

IZGUBIO RAVNOTEŽU Varaždinac na biciklu s više od 3 promila! Pao i završio u bolnici
Varaždinac na biciklu s više od 3 promila! Pao i završio u bolnici

Vlasnik konja je muškarac (33), a kažnjen je novčano jer životinju nije držao pod nadzorom, zbog čega je nastala prometna nesreća s materijalnom štetom

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €
TUČNJAVA S VOZAČEM TRAMVAJA

Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €

Vlasnica beauty salona tukla se s vozačem ZET-a nakon što je svojim Range Roverom blokirala tramvaj. Kaže da je napadnuta prva i da je samo stala u ljekarnu po kapi za oči
Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'
TRI GODINE NE SMIJE U EU

Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'

Odluka je uslijedila nakon što je viralna snimka otkrila njezin fizički sukob s vozačem ZET-ovog tramvaja. Ranije je vozila pijana, bez vozačke dozvole i s brzinom većom od ograničene. Pozive na sud je ignorirala
Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića
ZASTRAŠUJUĆE PORUKE

Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića

Dan nakon jezivog grafita koji je osvanuo na zgradi fasade u koji živi Miljenko Jergović, u Zagrebu se pojavio novi grafit

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025